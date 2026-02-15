　
大陸 大陸焦點 特派現場

「陸產AI伺服器黑馬」淪強制退市　上演「末日行情」暴漲逾300％

▲▼立方數科退市前上演末日行情。（圖／翻攝立方數科官網）

▲立方數科退市前上演末日行情。（圖／翻攝立方數科官網）

記者陳冠宇／綜合報導

曾被大陸股民稱為「國產AI伺服器（伺服器）黑馬」的*ST立方（立方數科），曾暴漲約400％引發話題。近日卻因連續三年財務造假，被大陸證監會立案調查並強制退市。沒想到近日*ST立方在退市前上演了一波「末日狂歡」，於10個交易日內大漲314.9％。

《紅星新聞》報導，2月14日，*ST立方收到證監會安徽監管局作出的《行政處罰決定書》，處罰決定書中載明，該公司2021年至2023年年度報告資訊披露存在虛假記載，2021年和2022年連續兩年存在虛假記載的營業收入金額合計達到5.9億元（人民幣，下同），且超過這兩年披露的年度營業收入合計金額的50％。

安徽證監局對*ST立方責令改正，給予警告，並處以1000萬元罰款。深交所對公司給予公開譴責處分。2月14日晚間，*ST立方公告，公司收到深交所下發的《終止上市事先告知書》，擬決定終止公司股票上市交易，公司股票將於2月24日起停牌。

在重大違法強制退市前，*ST立方上演了一波「末日狂歡」，自1月20日至2月5日以來10個交易日（去除停牌的3個交易日）中，有7個交易日漲停，累計漲幅達到314.93％。2月12日和13日，公司連續收獲2個跌停板。公司股票因異常波動，多次停牌核查。

立方數科是一家數位科技雲服務商，旗下產品包含AI伺服器、通用伺服器和存儲伺服器。立方數科搭上AI與數位經濟兩大概念，公司2024年9月的股價在3元左右，到2025年3月已漲至15元左右，暴漲約400％。2025年2月，有交易日的單日漲幅超過60％。

這場狂熱在2025年4月28日被打破。立方數科突發公告，因定期報告涉嫌資訊披露違法違規，被立案調查。2025年11月，公司收到安徽證監局《行政處罰及市場禁入事先告知書》，發布《股票可能被實施重大違法強制退市相關風險提示公告》。

關鍵字：

伺服器立方數科

