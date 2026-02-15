春節前夕暖心行動　金山警攜手社福團體關懷獨老

▲迎春送暖不缺席，金山警攜手社福團體關懷獨居長者。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／新北報導

隨著2026年農曆春節將至，家家戶戶忙著採買年貨、除舊布新之際，新北市金山警分局攜手石門區觀明宮慈善會，將節慶的溫暖與關懷送進社區。此次由觀明宮慈善會提供愛心年菜，結合員警與志工力量，親自將充滿年味的年菜送往轄區獨居長者及弱勢家庭手中，讓民眾在寒冬中感受社會滿滿的溫情。

金山警分局表示，警察的職責不僅是打擊犯罪，更是守護社區安定的重要力量。基層員警平時透過巡邏、家戶訪查與關懷勤務，主動掌握弱勢家庭、失蹤人口及獨居長者等需要協助的對象；民間團體則提供物資與資源支持，警民合作形成一張溫暖而堅實的社區安全網。

在發送過程中，員警與志工們提著熱騰騰的年菜，穿梭巷弄逐戶拜訪，除了將年節祝福送到長者手中，也貼心提醒注意寒冷天氣下的居家用火安全，同時宣導最新防詐騙案例與防範觀念，期望透過提升民眾警覺心與守望相助精神，共同營造更安全、安心的生活環境。

金山警分局長楊力強表示，春節期間警方在治安、交通及為民服務工作上絕不鬆懈，除持續關懷弱勢族群，也將加強失蹤人口查尋與家屬訪視，並與區公所及相關單位合作，提供即時協助與資源轉介。他也呼籲民眾，如發現社區內有需要協助或疑似危險情形，應即時向警方或相關單位通報，讓關懷與援助能及時到位，共同守護社區安全與溫暖。