　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

新北市賀歲短片上線！　侯友宜邀市民走春迎馬年

▲▼ 新北市賀歲短片上線 。（圖／新北市政府提供）

▲新北市賀歲短片上線 。（圖／新北市政府提供）

記者崔至雲／新北報導

迎接2026馬年新春到來，新北市政府推出賀歲短片，以「在新北市的一天」為主題，由新北市長侯友宜攜手市府團隊，將各項重要政策、福利措施與絕美風景化作春節問候，影片最後也向市民朋友拜年，祝福大家新年快樂，馬祥厚運、馬上好運。

影片以侯友宜結束一整天的行程後，在車上的對話中展開，透過侯友宜視角與輕鬆口吻，分享如何在新北市度過精彩、充實的春節假期。搭配畫面則由市府團隊首長接力演出，分別至即將通車的淡江大橋、捷運三鶯線，以及多個新北市代表景點，包括新北市美術館、客家文化園區、泰雅民族博物館等，展現新北市近年的建設成果與文化底蘊；同時也到圖書總館、運動中心拍攝，展現動靜皆宜的團隊活力。

此外，2026年也有許多重要政策陸續登場，影片也向市民朋友傳遞貼心服務，包括「鮮奶幸福週」、「敬老卡加碼」等新上路政策，從市民的日常生活出發，傳遞市府對不同世代的關懷與祝福，讓新春充滿幸福滋味。

藉由今年的賀歲影片，新北市政府向市民分享近年重要建設與政策成果，並祝福每位新北市民在新的一年都能「安駒樂業」，如同今年的春聯題字「馬祥厚運」，福氣滿滿一整年。

市府強調，新北市擁有多元且豐富的觀光資源，長達9天的春節假期即將到來，市府也誠摯邀請市民朋友，在觀賞賀歲影片後，不妨跟著侯友宜的「新北一日行程」，規劃一趟適合闔家大小的新北小旅行，親身感受結合自然風景與都市人文的獨特魅力，讓在新北的每一天都是好日子。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
283 2 5363 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／小年夜意外！男遭砸中頭部　無呼吸心跳
性侵劫殺多女　死囚徐偉展中風坐輪椅：希望早點放出去
月收20萬！遭詐騙千萬積蓄全泡湯

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

鄭麗君完成台美貿易協定盼國會支持　賴清德：台灣因你們更繁榮

新北市賀歲短片上線！　侯友宜邀市民走春迎馬年

2026台北內湖草莓季開跑！2月進入盛產期　搭捷運、公車就可到

不忍了！國民黨提告自由時報　求償200萬、要求刊澄清一個月

台灣、新加坡簽署新版租稅協定　2月生效2027年正式適用

獨／別管紅包了！陳其邁限量隱藏小卡曝光　一出手人氣直逼韓星

人潮簇擁喊凍蒜　陳見賢市場拜年提政見力推世代共好

傳晶片條文未納入台美協定　國民黨團：若真的就是黑箱談判

你都落選了...許智傑緊跟發紅包行程　「邁式幽默」讚他第一名

叫飛機等我、幫我送護照　駐外館處不是旅行社！揭密外交官無奈日常

IU、李聖經、芙莉蓮女神齊聚！　Disney+「多元劇種」爽看整年

馬上開運！2026新北燈會超萌線條小狗現身，15米巨型主燈震撼開箱！

大樂透1.8億頭獎送出去了！　「1注獨得」獎落高雄小港區

林依晨幫孩子存紅包！尪笑「比我有錢」　隋棠.吳中天14年後再合作：差一輪了

陳柏毓赴美前Live BP展球威飆152火球　林家正主動要求對決

中職生涯右外野僅守9場！　角度、球路尾勁大不同陳傑憲坦言生疏

爸討厭貓卻撿紙箱DIY用品　模擬行為動線滿滿寵溺～

包裹變爆裂物！宜蘭姊弟拆箱瞬間爆炸　玻璃全碎2人受傷送醫

高雄楠梓BMW酒駕

中華隊年假後狀態不能下滑！　曾豪駒下令：回來後就要準備「輸贏」

鄭麗君完成台美貿易協定盼國會支持　賴清德：台灣因你們更繁榮

新北市賀歲短片上線！　侯友宜邀市民走春迎馬年

2026台北內湖草莓季開跑！2月進入盛產期　搭捷運、公車就可到

不忍了！國民黨提告自由時報　求償200萬、要求刊澄清一個月

台灣、新加坡簽署新版租稅協定　2月生效2027年正式適用

獨／別管紅包了！陳其邁限量隱藏小卡曝光　一出手人氣直逼韓星

人潮簇擁喊凍蒜　陳見賢市場拜年提政見力推世代共好

傳晶片條文未納入台美協定　國民黨團：若真的就是黑箱談判

你都落選了...許智傑緊跟發紅包行程　「邁式幽默」讚他第一名

叫飛機等我、幫我送護照　駐外館處不是旅行社！揭密外交官無奈日常

通緝犯鑽防火巷尿尿引盤查　推警半裸逃50米！被逮搜出毒品

快訊／小年夜工安意外！台南工人「疑遭砸傷」　頭部重創無呼吸心跳

男騎車紅燈右轉栽了！車上被搜出海洛因　快篩驗出毒駕

親友買房「空間卻很小」　她租30坪房爽爽住！網搖頭：買比較好

婁峻碩、焦凡凡歡度情人節！　他卻慘到「要帶電子秤吃飯」

台北市5大花海免費賞　搭公車就能到「夜櫻季如在京都」

30歲人妻被丈夫賣掉！　 遭2男拖走輪流性侵

連假狂補眠會更累　醫示警「社交時差」恐讓腸道壞菌變多

日本藥妝爆多刷卡！她回台才知損失千元　苦主嘆：不是單一個案

霧鎖南北竿機場影響18架次　航港局：台馬之星仍有空位

【不吵也不鬧】柴犬滿臉笑容給幫洗澡！乖乖躺平好天使

政治熱門新聞

16歲少年「昌粉變昌黑」原因曝　哽咽盼黃國昌找回良心

不忍了！國民黨提告自由時報　求償200萬、要求刊澄清一個月

學者：台美貿易協定改變「矽盾」　台灣不再不可替代

作家：台美貿易協定「死裡逃生」　台灣矽盾未來堪憂

別把外館當旅行社！　揭密外交官無奈日常：叫飛機等我、護照送景點

洪申翰看到珍奶「嘴角失守」　親曝原因笑什麼

遭民眾哽咽喊「找回良心」　黃國昌：絕不走小綠路線

許智傑緊跟陳其邁發紅包行程　「邁式幽默」讚他第一名

這4天停收！　北市春節「垃圾收運時間表」曝

陳其邁限量隱藏小卡曝光　出手人氣直逼韓星

王毅指「台灣有事」侵犯中國主權　林佳龍嗆：台灣中國互不隸屬

傳晶片條文未納入台美協定　國民黨團：若真的就是黑箱談判

英國護照寫1字遭拒入境　外交部：已請駐外館處協助今日內取得簽證

駐台大使自豪喊「我是台灣人」！夜市練就道地中文　曾奪歌唱冠軍

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

她「告男友性侵」隔日遭爆頭亡

日女急找「這款台灣茶」　引萬人當柯南幫找茶

嫌犯抓到了！宜蘭「包裹爆炸」釀2傷　疑與投資糾紛有關

兒大罵「再不死我會破產」！患者一聽當天猝逝

嗆割頸少年「有種捅乾妹的X」遭調職

宜蘭包裹炸彈客「背景曝光」！疑為39萬投資款犯案

吳敦告別式「大批警力戒備」陳楚河現身了！

財神降臨高雄小港！彩券行店員驚喜鳴炮

「J奶姬」泰國賣淫女遭查獲　價碼曝光

台南人妻以為老公在家！小年夜接警通知「夫燒成焦屍」心碎

陳妍希離婚後首過年「送10歲兒大器安排」被讚爆！

專訪／馬國畢親妹車禍過世　曝神明感召過程！

過年兼職保全11hrs「日薪6000元」內容曝！網羨煞

去年資助台大醫學僑生！吳淡如見成績單繼續付

時代的眼淚！　Sony「20年傳奇商品」宣布停產

更多

最夯影音

更多
IU、李聖經、芙莉蓮女神齊聚！　Disney+「多元劇種」爽看整年

IU、李聖經、芙莉蓮女神齊聚！　Disney+「多元劇種」爽看整年
馬上開運！2026新北燈會超萌線條小狗現身，15米巨型主燈震撼開箱！

馬上開運！2026新北燈會超萌線條小狗現身，15米巨型主燈震撼開箱！

大樂透1.8億頭獎送出去了！　「1注獨得」獎落高雄小港區

大樂透1.8億頭獎送出去了！　「1注獨得」獎落高雄小港區

林依晨幫孩子存紅包！尪笑「比我有錢」　隋棠.吳中天14年後再合作：差一輪了

林依晨幫孩子存紅包！尪笑「比我有錢」　隋棠.吳中天14年後再合作：差一輪了

陳柏毓赴美前Live BP展球威飆152火球　林家正主動要求對決

陳柏毓赴美前Live BP展球威飆152火球　林家正主動要求對決

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面