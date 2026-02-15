竹聯幫大老吳敦今辦告別式！逾40名警力到場　門外攔查30多人

▲曾是竹聯幫大老的影視大亨吳敦逝世，今天舉辦告別式。（圖／記者張君豪翻攝，下同）



記者張君豪、黃資真／台北報導

曾是竹聯幫大老、綽號「鬼見愁」的影視大亨吳敦，3日上午6時許驚傳於睡夢中病逝，享壽77歲，今(15日)中午在台北市懷愛館舉行告別式，由於吳敦交友圈廣泛，為防不法人士進出，以維護現場秩序，大安分局出動共計約40餘名警力到場。

警方嚴陣以待，為維護告別式現場的治安與秩序，大安分局事前進行告誡並約制，不得明示、暗示幫派名稱，且禁止攜帶幫派標誌或旗幟進入，防制藉由告別式的名義舉辦幫派公開活動，宣示警方對於嚴正執法立場及態度，以壓制黑幫氣焰。

本次北市警局警力部署著重防制幫派活動，林局長及臺北地檢署羅檢察官，也同時進駐市刑大戰情中心監控，告別式現場由大安分局規劃盤查組、管制組、蒐證組及機動處理組、特勤中隊、少年隊共計40餘名警力，於會場出入口及周遭同步執行攔檢、盤查等防制勤務，並透過警用電腦過濾盤查進場人士身分，以維持現場秩序。警方透過執法的管制措施，於本次告別式上總計盤查30多名參與人士，勤務過程中亦無發生治安滋擾事件。

警方表示，對於告別式內之常儀及禮法活動，警方均表示尊重，惟仍須對可能發生之脫序或違法行為，進行強勢執法，預防有任何危害治安的衝突出現，以彰顯警方執法的威信，及維持社會秩序。