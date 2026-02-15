長輩問不停！　陸「假扮情侶服務」除夕要價近7千元

▲陸網有不少假扮情侶服務。（圖／翻攝寧波晚報，下同）

記者陳冠宇／綜合報導

隨著春節臨近，許多大陸年輕人擔心回老家會被父母、親戚催婚，便萌生出花錢請人假扮另一半返鄉的念頭。在二手交易平台上，有多個商家提供演員假扮情侶的業務，頁面顯示有上百人詢價，不過要價不菲，除夕當日為1500元（人民幣，下同；約合新台幣6800元）。

綜合陸媒報導，其中一個商家表示，在各地都可找到接單演員，根據地區不同、日期長短、交通是否便利等報價也不同，除夕當日為1500元一天。對此，律師也作出提醒，這樣的交易存在風險，可能出現人身安全問題，此外也可能引發經濟糾紛。

在社群媒體搜尋「租女友」關鍵詞，平台會在置頂位置提醒「請謹慎甄別內容信息（資訊），注意個人安全」。在二手交易平台搜尋，也無法直接搜尋到商品，而是要換成「過年」、「催婚」等相關關鍵字。平台客服表示，要是認為商家提供的服務有問題，可以向平台進行舉報，會有專業客服跟進受理。

對此，有大陸律師提醒，首先人身不能作為租賃標的，以「人身租賃」為標的協議不受法律保護。其次，租友存在人身安全風險和財產風險，比如雙方互不了解，陌生異性獨處、同宿、返鄉，易發生性侵、猥褻、非法拘禁、故意傷害等人身安全風險，被租方返鄉後人生地不熟，遇險難求助。

律師提醒，「租賃方」提前打款後，如果對方失聯、不履約、中途離場，無合約難追回錢款。合約無效，發生糾紛法院難以支持。而服務完成後，租方如果賴帳、克扣費用，提供服務一方也很難維權。

值得一提的是，父母等親戚給「假女友」的紅包、見面禮、貴重禮物，在法律上視為贈與；無提前約定，被租方有權不返還，極易引發家庭問題與訴訟。