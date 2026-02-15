　
大陸 大陸焦點 特派現場

長輩問不停！　陸「假扮情侶服務」除夕要價近7千元

▲▼陸網有不少假扮情侶服務。（圖／翻攝寧波晚報）

▲陸網有不少假扮情侶服務。（圖／翻攝寧波晚報，下同）

記者陳冠宇／綜合報導

隨著春節臨近，許多大陸年輕人擔心回老家會被父母、親戚催婚，便萌生出花錢請人假扮另一半返鄉的念頭。在二手交易平台上，有多個商家提供演員假扮情侶的業務，頁面顯示有上百人詢價，不過要價不菲，除夕當日為1500元（人民幣，下同；約合新台幣6800元）。

綜合陸媒報導，其中一個商家表示，在各地都可找到接單演員，根據地區不同、日期長短、交通是否便利等報價也不同，除夕當日為1500元一天。對此，律師也作出提醒，這樣的交易存在風險，可能出現人身安全問題，此外也可能引發經濟糾紛。

在社群媒體搜尋「租女友」關鍵詞，平台會在置頂位置提醒「請謹慎甄別內容信息（資訊），注意個人安全」。在二手交易平台搜尋，也無法直接搜尋到商品，而是要換成「過年」、「催婚」等相關關鍵字。平台客服表示，要是認為商家提供的服務有問題，可以向平台進行舉報，會有專業客服跟進受理。

▲▼陸網有不少假扮情侶服務。（圖／翻攝寧波晚報）

對此，有大陸律師提醒，首先人身不能作為租賃標的，以「人身租賃」為標的協議不受法律保護。其次，租友存在人身安全風險和財產風險，比如雙方互不了解，陌生異性獨處、同宿、返鄉，易發生性侵、猥褻、非法拘禁、故意傷害等人身安全風險，被租方返鄉後人生地不熟，遇險難求助。

律師提醒，「租賃方」提前打款後，如果對方失聯、不履約、中途離場，無合約難追回錢款。合約無效，發生糾紛法院難以支持。而服務完成後，租方如果賴帳、克扣費用，提供服務一方也很難維權。

值得一提的是，父母等親戚給「假女友」的紅包、見面禮、貴重禮物，在法律上視為贈與；無提前約定，被租方有權不返還，極易引發家庭問題與訴訟。

02/13 全台詐欺最新數據

快訊／小年夜意外！男遭砸中頭部　無呼吸心跳
性侵劫殺多女　死囚徐偉展中風坐輪椅：希望早點放出去
月收20萬！遭詐騙千萬積蓄全泡湯
金正恩傳欽點「最愛女兒」接班！　金與正恐掀奪權大戰

親戚過年住一周「擠睡媳婦主臥」鬧翻　婆婆問1句炸裂

親戚過年住一周「擠睡媳婦主臥」鬧翻　婆婆問1句炸裂

太不尊重！一名人妻抱怨，去年過年婆婆邀親戚來住宿一周，一度想讓對方住原PO的主臥，拒絕後兩方鬧得不開心，未料婆婆今年仍不死心，私下問先生她是否回娘家，好空出房間給親戚住，讓原PO怒吼「這個家還有我的空間嗎？」貼文引發網友也開噴，「要就一次黑，不然每年都會上演一次！」

過年要包20小孩「一算噴破萬元」　網喊：別回家

過年要包20小孩「一算噴破萬元」　網喊：別回家

「開飛機回家過年」挨批炫富　陸男稱：非常普通的事

「開飛機回家過年」挨批炫富　陸男稱：非常普通的事

鋒面除夕抵達「下半天雨最大」　北東濕涼探15度

鋒面除夕抵達「下半天雨最大」　北東濕涼探15度

詹惟中現身霞海城隍廟！20年轉運秘訣公開了

詹惟中現身霞海城隍廟！20年轉運秘訣公開了

關鍵字：

情侶過年新年除夕

讀者迴響

她「告男友性侵」隔日遭爆頭亡

日女急找「這款台灣茶」　引萬人當柯南幫找茶

嫌犯抓到了！宜蘭「包裹爆炸」釀2傷　疑與投資糾紛有關

兒大罵「再不死我會破產」！患者一聽當天猝逝

嗆割頸少年「有種捅乾妹的X」遭調職

宜蘭包裹炸彈客「背景曝光」！疑為39萬投資款犯案

吳敦告別式「大批警力戒備」陳楚河現身了！

財神降臨高雄小港！彩券行店員驚喜鳴炮

「J奶姬」泰國賣淫女遭查獲　價碼曝光

台南人妻以為老公在家！小年夜接警通知「夫燒成焦屍」心碎

陳妍希離婚後首過年「送10歲兒大器安排」被讚爆！

專訪／馬國畢親妹車禍過世　曝神明感召過程！

過年兼職保全11hrs「日薪6000元」內容曝！網羨煞

去年資助台大醫學僑生！吳淡如見成績單繼續付

時代的眼淚！　Sony「20年傳奇商品」宣布停產

IU、李聖經、芙莉蓮女神齊聚！　Disney+「多元劇種」爽看整年

IU、李聖經、芙莉蓮女神齊聚！　Disney+「多元劇種」爽看整年
馬上開運！2026新北燈會超萌線條小狗現身，15米巨型主燈震撼開箱！

馬上開運！2026新北燈會超萌線條小狗現身，15米巨型主燈震撼開箱！

大樂透1.8億頭獎送出去了！　「1注獨得」獎落高雄小港區

大樂透1.8億頭獎送出去了！　「1注獨得」獎落高雄小港區

林依晨幫孩子存紅包！尪笑「比我有錢」　隋棠.吳中天14年後再合作：差一輪了

林依晨幫孩子存紅包！尪笑「比我有錢」　隋棠.吳中天14年後再合作：差一輪了

陳柏毓赴美前Live BP展球威飆152火球　林家正主動要求對決

陳柏毓赴美前Live BP展球威飆152火球　林家正主動要求對決

