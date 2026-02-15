不忍了！國民黨提告自由時報　求償200萬、要求刊澄清一個月

▲國民黨開告自由時報。（圖／記者黃國霖攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨今（15日）表示，針對自由時報過去幾篇報導，國民黨將正式向法院遞交起訴狀，對該報社及撰稿記者提起民事訴訟，並提出三項嚴正訴求，包含1. 求償新台幣 200 萬元，以此警惕媒體應負之查證責任。2. 立即移除相關不實新聞，停止錯誤資訊繼續擴散。3. 刊登澄清啟事一個月，還原事實全貌，給社會一個交代。

國民黨指出，新聞自由是民主的基石，但不應成為製造假新聞的護身符。他們沉重的提醒《自由時報》，「媒體所追求的自由，理應是受人尊敬的『Liberty』（自由權利），而非漫無章法、毫無底線的『Freestyle』（隨興發揮）！」

國民黨強調，媒體應恪守新聞倫理，不該淪為特定勢力的影武者或是假新聞的幫兇。國民黨堅持守護台灣民主。他們尊重新聞自由；但當真相被踐踏時，他們有責任挺身而出。這場訴訟，不會只是為了捍衛他們的清白，更是為了守護台灣社會應有的正直與公理。

針對遭國民黨提吿自由時報的新聞內容包含，114年12月7日、12月8日，以及115年2月8日的四則報導，標題為，《獨家》「鄭習會」農曆年前後登場北京 開3前提：擋下賴清德軍購；「鄭習會農曆年前後登場 傳北京開條件：擋下賴清德軍購」；《幕後》北京突改行程接見蕭旭岑 王滬寧當面下令「框架和平」基礎是統一」；《幕後》台美軍購阻礙北京威懾日本、台獨 王滬寧促國民黨：關鍵是要「無法實現」。