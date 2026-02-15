男獨攀八仙山墜崖喪命！地形險惡搬運困難　今午黑鷹吊掛後送

記者 李陳信得／台中報導

台中市和平區八仙山一名葉姓男子於2月6日獨自登山後失聯，經消防單位連日搜救，昨(14)日在松鶴步道南側山坡石瀑區尋獲，經到現場確認已不幸罹難。今(15)日搜救人員再至現場將遺體搬運至空曠處，中午12:30分左右順利吊掛完成，後送至東勢河濱公園交由家屬及警方處理後續。

▲葉姓山友單攻八仙山卻不慎墬崖身亡，遺體由黑鷹直升機吊掛後送。（圖／記者李陳信得翻攝，下同）

葉姓男子於2月6日獨自騎機車前往和平區登山，當日上午9時58分最後身影出現在松鶴三巷往松鶴橋方向，研判可能從松鶴登山口入山，其後即失去聯繫。家屬一直連絡不上葉男，10日向警方求助協尋，台中市消防局連續搜尋四天後，昨午用無人機在南側的山谷下方發現疑似物體，經垂降至現場確認是失聯的葉男，但已不幸罹難。由於墜落地點位處懸崖峭壁，搬運困難，搜救人員在地形險惡地形中利用繩索，慢慢將遺體移至稜線空曠處，由黑鷹直升機吊掛送出。

搜救人員表示，葉姓民眾疑似天黑後走錯路，不慎摔落300公尺的溪谷下方，經搜救人員利用空拍機往崖下搜尋發現，但因地形險惡搬運困難，大家合力攀降至現場後，再利用拖拉系統將遺體移至空曠處，才順利後送完成。