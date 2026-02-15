德銀行金庫破大洞！賊鑿穿牆壁得手至少11億　至今抓不到人

▲這起銀行金庫搶案發生在2025年12月27日至29日之間。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

德國一家銀行金庫去年12月耶誕假期期間遭人鑿穿牆壁，撬開超過3000個保險箱捲走財物，損失粗估逾3000萬歐元（約新台幣11億元）。這宛如電影的情節真實上演，時隔至今超過一個月，依舊無人落網，當地警方正呼籲目擊者出面。

▲地板上散落超過50萬件歹徒棄置的雜物。（圖／翻攝自當地警方）

竊賊鑿牆 金庫破大洞

BBC、德國之聲等報導，這起精心策劃的搶案發生在2025年12月27日至29日之間，經調查，嫌犯可能是從停車場鑽進儲蓄銀行（Sparkasse）金庫，疑似先破壞隔壁停車場的安全門，確保能不受阻礙地進入銀行大樓。警方認為，竊賊突破多重保全系統，進入銀行地下室金庫旁的檔案室，接著架設工業鑽頭，在牆上鑽出寬達40公分的洞口直通金庫。

▲直到29日再次警報大作，才發現內部已亂成一片。（圖／翻攝自當地警方）

報導稱，相關單位幾乎是差一點就抓到竊賊。因為27日清晨金庫有發出火警通報，但消防員因金庫鐵捲門深鎖，人員無法進入，在現場沒有聞到煙味、也沒有發現任何破壞跡象，判定虛驚一場便收隊。在此之際，警方當時也無權對銀行展開搜索行動，因為沒有搜索令。直到29日再次警報大作，才發現內部已亂成一片。

據信竊賊進入金庫之後，幾乎打開全數3250個保險箱，盜走現金、黃金、珠寶。根據銀行電腦系統，第一個保險箱在12月27日上午10時45分被撬開，最後一個是在下午2時44分被撬開。尚不清楚竊賊是否在4小時內成功開啟多數保險箱，還是因為系統停止進行記錄。若以每個保險箱約1萬歐元保險金額來估算，整體損失逾3000萬歐元。

德媒估損失恐達上億歐元

有目擊者向警方透露，有在28日晚間看到多人在停車場樓梯間提著大袋子。銀行監視器也拍到，數名男子搭乘掛著假車牌的奧迪等車輛逃逸。

官員魯爾（Herbert Reul）形容，金庫現場宛如「垃圾場」，地板上散落超過50萬件歹徒棄置的雜物，且許多物品被灑水與化學藥劑破壞。當局稱尚不清楚被盜的具體金額數字，但德國媒體推估，竊賊可能捲走高達1億歐元的財物。

這起事件曝光之後，部分銀行客戶處於憤怒、困惑、震驚之中，因為畢生積蓄、家族珠寶與貴重物品全被偷走。針對這起事件，銀行方面堅稱其安保系統符合最先進技術，強調自己也是受害者。

只不過案發至今超過一個月，尚未有任何嫌犯落網。當地警方已於1月份宣佈要傳喚所有受害保險箱持有人來做筆錄，受害人可詳述保險箱內放的物品，相關訊息會納入偵辦方向。