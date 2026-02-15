機器人新春「打工賣藝」超忙！　陸企最愛租來年會表演

▲去年央視春晚「機器人跳扭秧歌」。（圖／翻攝CCTV）

記者陳冠宇／綜合報導

去年宇樹機器人登上央視春晚「扭秧歌」引發話題，帶動節慶機器人租賃需求上漲。今年農曆新年前，從年會表演伴舞到商場迎賓，各款機器人成為「最忙打工族」，租賃市場火爆。隨著競爭加劇，租金由以往日租超過萬元（人民幣，下同）大幅下降，最便宜千元有找。

香港《明報》報導，臨近年關，機器人出現在企業年會、商場展銷、文旅推廣等各類活動。「每天都在趕場」，從事機器人租賃的重慶眾禕科技有限公司負責人表示，今年以來，公司年會等活動需求尤為旺盛，新春假期每日都有訂單，檔期排到3月。

大陸首個機器人租賃平台「擎天租」統計，截至12日，平台在新春假期期間的租賃訂單已突破1000單，特別是春節7日假期內租約全滿。預測至假期結束，訂單量將突破5000單。CEO李一言表示，由於履約人手不足，對於超出能力的訂單，只能先婉拒。

機器人租賃需求主要集中在上海、北京、深圳等一線城市，蘇州、杭州等新一線城市也在成長。用戶結構從企業、會展中心拓展到個人消費者。擎天租首席戰略官王明峰說，「租機器人辦生日派對、小型活動，這類訂單愈來愈多」。

雖然市場有需求，租金卻較去年快速回落。一名租賃服務商指出，2024年春節前後，單部宇樹Go2（一款機器狗）日租金最高達1.5萬元，部分小型服務商月入數十萬元。但目前主流機型日租金已回落至3600元上下，較巔峰期價格幾乎「腰斬」。這一變化背後或是競爭加劇，有服務商表示，去年成都只有三四間服務商，今年估計有二十多間。

有業者表示，機器人租賃是典型的「重資產」生意。單部人形機器人價格在8萬至15萬元，後續維修、保養費亦不低。此外，由於技術迭代快，折舊速率可達20％至30％，都是經營租賃需要考慮的常規成本。

另一方面，租賃機器人淡旺季明顯，對於新春後的淡季，李一言表示正向線下門市、展會、企業活動等擴展。他認為當前產能仍遠不足以覆蓋潛在用戶的需求，技術迭代還將催生新場景。今年春晚，多款人形機器人即將登台演出，有望進一步帶動這一股租賃「科技潮」。