唐宮夜宴不再！河南春晚翻車　網狠批滿滿虛擬AI和廣告置入

▲河南衛視的盛唐古風演出近年受到外界追捧。（圖／翻攝微博）

記者魏有德／綜合報導

《河南衛視》連續幾年以《唐宮夜宴》、《元宵奇妙夜》、《清明奇妙遊》及《端午奇妙遊》等「中國節日」系列節目廣受外界好評，一系列結合濃濃古風和宛若天仙般表演者的新穎內容，讓外界十分期待今（2026）年春晚節目會端出什麼好菜。

▲佟麗婭在河南春晚《花開富貴》表演節目中擔任主角。（圖／翻攝大象新聞）

與往常相同的是，河南春晚由大陸知名舞蹈藝術家楊麗萍領銜，新作「萬馬奔騰」打頭陣，再加上與知名紅星佟麗婭合作「花開富貴」，關曉彤、劉宇寧等大陸一線紅星也先後登場，夢回唐朝的經典歌舞秀也再次呈現，表演卡司十分堅強。

令人意外的是，《河南衛視》昨（14）日的春節晚會登場後，卻遭到部分民眾在社群媒體上「圍剿」，從以往的「佳評如潮」變成「罵上熱搜」。觀眾發現，不僅有大量廣告穿插在表演節目中，使情緒難以連貫，在沒有主持人串場的情況下，表演場地也從實體舞台變成全AI虛擬場景，令人十分傻眼。

▲劉宇寧財神爺的表演節目。（圖／翻攝微博）

在劉宇寧扮成財神帶來的《馬上來財》歌唱節目中，甚至連歌曲都還未唱完就進入廣告時間，再加上利用AI後製的特效，「一群」劉宇寧財神爺勁歌熱舞，充斥著濃濃的AI感，卻少了點年節時的人味。

▲花開富貴舞蹈進行中，突然穿插迪麗熱巴的新劇廣告。（圖／翻攝河南衛視）

至於由楊麗萍編導、佟麗婭領舞的《花開富貴》，將佟麗婭的國色天香表現得淋漓盡致，不過，舞蹈才跳一半，中間居然直接插入迪麗熱巴的新劇廣告，硬生生將表演節目一分為二，廣告播完又直接切回跳了一半的舞蹈，讓觀眾十分不解。

其後的節目多半可以看到廣告商「硬置入」的粗糙痕跡，讓部分網友感嘆，「甲方力量實在強大」；「資本砸錢想毀掉一個東西太簡單」；「是不是河南台被奪舍了」。