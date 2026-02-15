警抄象棋肉龜地下賭場！「千歲團」栽了　建商少董紅包挺基層

▲秉俊建設董事長張維尹（右二）送上春節紅包 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

春節將至，賭風蠢動前先出手！高雄市警察局督察室靖紀小組聯手仁武分局，日前掌握情資指出，大社區一處鐵皮建物暗藏職業賭場，經多日蒐證、佈線監控後，於6日上午11時持搜索票強勢攻堅，當場查獲俗稱「象棋肉龜」的職業賭場，一舉瓦解據點，現場查扣賭資高達新臺幣1,166,900元。

警方查出，現場負責人為78歲鄭姓男子，另有46歲羅姓男子負責把風，場內共有10名男賭客、9名女賭客共21人到案。查扣象棋肉龜賭具、骰子等工具及百萬元賭資，全數依法查扣。警方強調，9日已啟動「115年加強重要節日安全維護工作」，提前查獲職業賭場，就是要向外界宣示「法律沒有假期、查賭不分節日」。

▲仁武分局破獲地下賭場 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲現場賭客的年紀加起來都已經超過「千歲」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警訊後將78歲鄭姓男子與46歲羅姓男子依賭博罪嫌移送橋頭地檢署偵辦，其餘19名賭客依社會秩序維護法裁處罰鍰，合計新臺幣17萬1千元。仁武分局強力掃蕩賭場後，高雄市警友會仁武辦事處主任、也是秉俊建設董事長張維尹，隨即趕到仁武分局送上「春節慰問金紅包及150箱慰問品」，感謝員警全年無休守護治安、維護交通與為民服務的辛勞。

張維尹長期關心地方警政發展，對基層員警的付出始終看在眼裡。他表示，警察工作沒有上下班之分，不論白天黑夜、平日假日，都得站在第一線維護治安、疏導交通、處理大小民生案件，尤其春節期間更是全員待命，幾乎無法與家人好好團圓，因此特別選在農曆年前親自致贈慰問金與物資，希望為辛苦的同仁們加油打氣。

張維尹說，一座城市能否安定，關鍵就在第一線警察的堅守與付出，「因為有各位不分晝夜的努力，社會才能安定，民眾才能安心。」他也向仁武分局全體同仁表達最誠摯的感謝與敬意，強調未來將持續作為警察最堅強的後盾，與警方共同守護地方治安。

▲秉俊建設董事長張維尹（左二）非常關心仁武分局基層員警的辛苦 。（圖／記者吳奕靖翻攝）