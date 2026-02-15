每月只有25K能用...「紅包給3600元」可以嗎？過來人吐實話

▲原PO不知道紅包怎麼包才好。（示意圖／記者曾筠淇攝，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

紅包怎麼包，常讓社會新鮮人煩惱不已。近日就有一名出社會沒多久的女網友發文求助，表示自己入職不到半年，每個月都被家人強制要求存錢，她詳細列出預計包紅包的對象與金額，想問問網友們的意見，因為她真的很苦惱。貼文曝光後，引起討論。

入職不到半年！女網友苦惱紅包金額

這名女網友在Dcard上，以「出社會第一年怎麼包紅包」為標題發文，提到她去年9月才開始工作，目前月薪約4萬500元。雖然她住在家中，且家境算寬裕，不過每個月必須繳出2萬元，因為家人強制她存錢。

原PO表示，家中長輩身體都很健康，但她只打算包紅包給父母、外婆、舅媽，因為她以前是外婆帶大的，跟她感情好；至於舅媽，則是會出國玩的關係。另外，她也還有個交往7年的男友，同樣打算包給對方。

打算包給5人！每個人包3600元

目前原PO預計，這五個人各包3600元，但因為她是第一次包紅包，不確定這樣的金額與安排是否沒問題，感到相當苦惱，因此決定尋求眾人意見。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「父母各包2000元，阿嬤包1200元，其他不用」、「外婆3600元，爸媽2600元，舅媽跟男友不用吧」、「男友跟舅媽不用包，舅媽可以送禮品、禮盒就好，爸媽6000元、外婆3600元」、「這薪水包個3600元給父母就好了啦」、「跟你薪水差不多，紅包總共包出去（3個長輩）大概一萬」、「爸媽各1萬，舅媽回包給她，吃住用家裡，給父母大紅包是應該的」。