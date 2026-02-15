親戚過年住一周「擠睡媳婦主臥」鬧翻　婆婆還不死心！問1句炸裂

▲婆婆又想讓親戚住主臥，讓原PO超火大。（圖／CFP視覺中國）



網搜小組／劉維榛報導

太不尊重！一名人妻抱怨，去年過年婆婆邀親戚來住宿一周，一度想讓對方住原PO的主臥，拒絕後兩方鬧得不開心，未料婆婆今年仍不死心，私下問先生她是否回娘家，好空出房間給親戚住，讓原PO怒吼「這個家還有我的空間嗎？」貼文引發網友也開噴，「要就一次黑，不然每年都會上演一次！」

原PO在臉書《毒姑九賤婆媳討論區》發文怒吼，去年過年婆婆安排親戚到家裡拜訪兼留宿，時間長達一周，沒想到房間不夠住，婆婆竟輕描淡寫地說，不然讓部分親戚來原PO跟先生的主臥擠一擠。她坦言自己睡覺習慣穿著輕便又淺眠，根本無法接受和親戚同住一間房。

[廣告]請繼續往下閱讀...

當時她表達立場後，婆婆卻回應「這又沒什麼」，強調他們家親戚感情很好，不會介意這種小事，雙方因此鬧得不愉快，最後才作罷。原PO以為事情就此落幕，沒想到今年過年前，先生轉述婆婆私下詢問，若她要回娘家住，主臥就能讓親戚和先生一起睡。

聽到這番話，她怒火瞬間湧上心頭，覺得自己彷彿被排除在外，「很想問這個家還有我的空間嗎？」她認為主臥不只是睡覺的地方，更是夫妻的私人領域，如今卻被視為隨時可以讓出的空間，讓她感到不被尊重。

網建議：要就一次黑，一勞永逸

文章一出，全場網友也開罵，「傻眼！親戚怎麼不去跟婆婆擠？重點是先生的態度，是要讓你回去娘家過年？還是直接不理會婆婆」、「真的有一點過分喔， 這個婆婆的態度想法不大對喔」、「親戚去住飯店啊！沒錢就當天來回」、「只能說婆婆和親戚真是厚臉皮」、「要就一次黑，一勞永逸，不然每年都會上演一次」、「一點都不尊重！你們夫妻兩回娘家過，主臥門鎖起來」。