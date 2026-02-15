年終領38K！她收到「男友紅包」開心又難過　網：好好珍惜

▲男友包紅包給原PO。（示意圖／記者曾筠淇攝）

網搜小組／曾筠淇報導

農曆春節前後，許多人都會收到紅包或是公司的年終獎金。近日有一名女網友發文透露，她拿到公司的年終獎金後，發現金額不如預期，反而是男友包給她的過年紅包金額，竟然比她辛苦工作一年的年終還高，讓她哭笑不得。貼文曝光後，引起討論。

心情複雜！男友紅包竟比年終高

這名女網友在Dcard上，以「男友包的紅包金額比年終多」為標題發文，提到她今年領到的年終獎金實在很少，只有3萬8000元，但沒想到男友包給她的紅包，金額竟是5萬2000元，讓她不知該開心還是難過，因為她既感動男友的心意，又覺得自己年終太少，畢竟別人似乎都領十幾萬。

貼文曝光後，就有網友表示，「你是社群看太多，哪有每個都領10幾萬」、「哪裡都有十幾萬，沒有尾牙、沒有年終的很多，只是你剛好看到那些人而已」、「年終少應該是你要換工作，不是跟男友的紅包比較吧」、「我沒有年終，不要活在網路世界好嗎」、「我只有6000，不知道你們那些拿一個月的在抱怨什麼？我們有得拿的都比沒得拿的好了」。

還有網友回應，「我要檢舉這篇，不能讓女友看到」、「請下架這篇，別製造紛爭」、「你是來炫耀男朋友的吧」、「這篇是炫耀文沒錯，要如何讓男朋友看到這篇呢」、「就是在炫耀沒錯」、「重點是他很愛你吧，好好珍惜」、「對你真好」、「男友真大方，要好好珍惜，包52000這數字蠻特別的，第一次聽到」。