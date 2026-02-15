　
    • 　
>
政治

人潮簇擁喊凍蒜　陳見賢市場拜年提政見力推世代共好

▲陳見賢市場拜年提政見力推世代共好 。（圖／ETtoday翻攝）

記者崔至雲／台北報導

準備投入國民黨新竹縣長黨內初選的副縣長陳見賢，今（15 日）清晨率競選團隊前往芎林市場、竹東市場掃街拜年，在人潮簇擁與「凍蒜」聲中發放象徵「一心一意」的一元文創紅包。陳見賢表示，春節拜年是傾聽民意的重要時刻。未來將以「做實事、拚建設」為核心，讓產業有動能、交通更順暢、長輩有照顧、青年留鄉，為新竹縣打造真正世代共好的縣政藍圖。

芎林市場攤商對陳見賢的到來熱情迎接，紛紛送上象徵「旺來」的鳳梨與好彩頭，現場人氣高漲。趁著向鄉親賀年的時刻，陳見賢也拋出具體地方政見。他指出，芎林鄉鄰近國道與高鐵特區，具備承接產業外溢與人才移居的優勢。未來透過台知園區與產業園區發展，結合就業媒合機制與人才培育，讓青年不必北漂，在家鄉也能找到具競爭力的工作。

針對民眾關心的交通壅塞與停車問題，陳見賢表示，將持續推動台一線替代道路與區域路網優化工程，並規劃捷運級公車路網串聯高鐵特定區、竹北與溪南地區，提升通勤效率，讓採買與做生意都更便利。

隨後陳見賢轉往竹東市場，現場民眾上前握手合影、市集促進會遞上好彩頭，氣氛熱烈。陳見賢指出，竹東是溪南地區發展的核心，「竹東大禾埕計畫」不僅是建設工程，更是帶動行政整合與商圈活化的關鍵，未來將戶政、地政、稅務、社福與文化展演空間集中規劃，減少民眾奔波時間，也讓老城區重現活力。

在人口結構方面，陳見賢指出，新竹縣65歲以上人口占15.08%，15歲以下人口占15.68%，老中青幼皆需兼顧。未來政見將納入提升溪南地區夜間兒童醫療量能，強化社區型長照服務，同時持續推動托嬰與課後照顧政策，打造讓年輕家庭安心落腳的生活環境。

今日陪同出席者包括芎林鄉長黃正彪、縣議員陳星宏、竹東鎮民代表會主席范國威，以及竹東客家傳統市集促進會理事長胡坤龍等民意代表與攤商代表到場相挺，展現地方整合、基層力挺的團結氣勢。

▲▼陳見賢市場拜年提政見力推世代共好 。（圖／ETtoday翻攝）
 

鄭麗文挺陳見賢無球員兼裁判　批徐欣瑩破局才進入初選

鄭麗文挺陳見賢無球員兼裁判　批徐欣瑩破局才進入初選

國民黨新竹縣長初選鬧得沸沸揚揚，副縣長陳見賢與立委徐欣瑩相持不下。針對黨內質疑新竹縣長提名陳見賢有「球員兼裁判」的問題，國民黨主席鄭麗文今（9日）接受網路直播專訪時直言，這樣的說法並不成立，因為陳見賢長期擔任縣黨部主委並非特例，過去包括高雄市黨部主委柯志恩、屏東市黨部主委蘇清泉、台南市黨部主委謝龍介等等，都有黨部主委參選的前例，行之有年。她強調，新竹縣提名過程完全依規定進行，「絕對沒有球員兼裁判的問題」。

江啟臣批2026布局亂象　鄭麗文：先去熟悉規則

江啟臣批2026布局亂象　鄭麗文：先去熟悉規則

推科技文化政策　陳見賢：校園導入「數位感測筆」優化書法教學

推科技文化政策　陳見賢：校園導入「數位感測筆」優化書法教學

九天春節連假怎麼過？　網友熱推六大新春必做清單

九天春節連假怎麼過？　網友熱推六大新春必做清單

穿財神服走進市場　謝志忠送祝福、送溫暖迎新年

穿財神服走進市場　謝志忠送祝福、送溫暖迎新年

