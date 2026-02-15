　
    • 　
>
保麗龍、氣泡紙、舊拖把怎麼丟？環保局給答案　做錯罰6000

新的一年，不少人開始打掃。示意圖。（翻攝自photoAC）

▲家中堆積的網購、買電器後的保麗龍與氣泡紙，到底該丟資源回收還是垃圾車？示意圖。（翻攝自photoAC）

圖文／鏡週刊

新的一年民眾打掃除舊佈新，不過應該有不少人，不太確定有些垃圾應該怎麼丟，若未確實做好確實分類工作，恐會被開罰最高6000元的罰款。對此，新北市環保局在「新北i環保」的臉書粉專貼文解析。

新年新氣象，不少人開始打掃除。對此，新北市環保局在「新北i環保」的臉書粉專發玟透露，以家中清潔過程中常用到的拖把為例，舊拖把該怎麼丟，答案「是拖把僅金屬柄可回收，其餘皆屬一般垃圾」。

「新北i環保」也表示，民眾年前打掃家裡時，拖把若準備換新的，先別急著丟，丟對分類才能讓回收真正發揮效果，提醒民眾若有回收方面的疑問，可至新北市環保局「回收物品易查通」查詢，或加入環保局的「新北市回收物品易查通」LINE帳號（@827tajwk)查詢，避免丟錯挨罰。

另外，相當常見的保麗龍氣與泡紙該怎麼丟？新北市環保局則表示，保麗龍屬聚苯乙烯（PS）材質，依用途可分為包裝用與容器用2大類，前者包含家電緩衝材、生鮮箱、蛋糕盒等，後者則涵蓋免洗餐具、生鮮托盤等6號塑膠製品，2類材質皆具回收價值；至於傳統塑膠氣泡紙不具回收價值、或是沾染保麗龍沾染油垢、沙土等髒污而無法清潔，則應視為一般垃圾處理。

新北市環保局進一步說明保麗龍回收說明。（翻攝自環境部）

▲新北市環保局進一步說明保麗龍回收說明。（翻攝自環境部）


每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/13 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

