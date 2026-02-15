國道3起追撞釀回堵　高公局示警下午6路段易塞

▲小年夜國道發生追撞車禍造成回堵。（圖／高公局提供）

記者李姿慧／台北報導

今天(15日)小年夜仍有返鄉車潮，上午國道3起追撞車禍造成回堵，高公局預判下午還有一波車潮，國道6路段易塞。

今天上午國道壅塞路段主要為國1南向楊梅至新竹、王田至埔鹽系統，其餘路段大致能維持行車順暢，未出現嚴重塞車。根據高公局統計，截至今天上午11時，國道全線交通量為30.5百萬車公里，預估今日交通量為102百萬車公里，仍在預期流量之範圍內。

國道今上午也發生3起追撞車禍造成塞車，包括今上午9時54分於國3南向68公里處發生2輛小客車追撞，占用內線車道，上午9時57分排除，後方車流回堵1公里。

另上午9時59分國1南向306.2公里處2輛小客車也發生追撞，占用內線車道，10時02分排除，後方車流回堵1公里；上午10時29分國3南向212.8公里處發生2輛小客車追撞，占用第3車道，上午10時30分排除，後方車流回堵1公里。

高公局也研判國道下午還有一波車潮，易塞路段包括國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統；國3南向土城-關西；國5南向南港系統-頭城；國6西向東草屯-霧峰系統；國10西向仁武至左營端等路段。