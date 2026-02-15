陸首個省級「機器人春晚」！　逾200台機器人同台「飆技」

▲鼓樂合奏《萬馬奔騰》，由機器人打鼓。（圖／翻攝大眾新聞，下同）

記者陳冠宇／綜合報導

去年蛇年春晚的舞台上，大陸央視春晚使用機器人跳東北秧歌，引發話題。山東昨（14）日於濟寧舉行「2026山東省機器人春節晚會」，是大陸首個以機器人為主角的省級春節晚會。

綜合陸媒報導，晚會由山東省機器人行業協會主辦，集結了宇樹科技、珞石、智元創新、磐石、優寶特、科比特等14家企業提供的200餘台機器人參與表演，涵蓋人形、仿生、工業機械臂等類型。

現場19個節目無一不是人與機器人的深度融合與創意碰撞，包括非遺琴書與AI對唱、機器人漢服舞蹈、工業機械臂書法創作等創新形式。

晚會執行導演張欣漫說，整台春晚以「人機共生」為核心理念，旨在嘗試回答一個命題：當機器人走出實驗室、進入日常生活，該以怎樣的姿態與普通人共處？

▲機器人進行樂隊表演。

在打武術的表演環節，一台銀色人形機器人抬起雙臂、左掌覆右拳，向對面的武校學生行標準抱拳禮。學生回禮，隨即弓步出拳；機器人「亦步亦趨」，精準復刻招式。人機進退間，一招一式銜接得流暢自然。

為了讓機器人打出既有章法、又帶「人味」的拳法，上海縱深極創智能科技有限公司耗時五個多月，通過強化學習技術，反覆打磨動作模型。公司總經理李路說：「它重心不穩時會自動墊步調整，不再機械地執行指令。我們還在訓練它通過語調、步態甚至微表情，去推斷人類的情緒狀態」。

敲鼓表演部分，有數十台機械臂、輪式人形機器人及雙臂機器人，與手持小鼓的孩子交錯排開，組成一支「人機鼓隊」。珞石（山東）機器人工程師孫猛說，為了讓鼓聲更有「血性」，他們團隊採用「力控+遙操」技術，由真人牽引機械臂敲擊一遍，連手腕細微的抖動都被完整記錄，「機器人的鼓點不再是冰冷的節拍」。

據晚會技術團隊透露，人機協同表演面臨多重技術挑戰。彩排期間曾出現機器人定位訊號干擾導致集體停機，經緊急增設專用網路通道解決；不同廠商的機器人因運動路徑規劃差異，在舞台移動中險些發生碰撞。

▼機器人跳舞。