獨／別管紅包了！陳其邁限量隱藏小卡曝光　一出手人氣直逼韓星

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市長陳其邁在任內最後一次發紅包，15日來到右昌元帥廟，現在宛如追星簽名會，民眾除了要搶合拍之外，還搶著要市長簽名，甚至是一路緊緊相隨，不過《ETtoday新聞雲》獨家直擊陳其邁竟然有隱藏版的限量「明星小卡」，收到的民眾相當開心。

▲這張卡片就是隱藏版小卡，雙面都有陳其邁照片 。（圖／記者吳奕靖攝）

廟埕前方擠得水洩不通，陳其邁一邊發紅包、一邊停下腳步配合拍照，笑容幾乎沒停過。有支持者索性緊緊相隨，從入口一路跟到廟埕中央，宛如追星場景。甚至有民眾排隊只為了「簽名留念」，氣氛熱絡到不像政治場合，更像粉絲簽書會。不過最特別的是陳其邁在上車之後，偷偷遞給民眾2張小卡，仔細看這2小張小卡，正反兩面都印有陳其邁的照片。

▲民眾衝到市長身邊要簽名。（圖／記者吳奕靖攝）

▲還有人帶愛貓跟市長合照 。（圖／記者吳奕靖攝）

一名拿到小卡的男民眾受訪時笑說，這是「剛才陳其邁市長發的」，就是所謂的小卡。他提到，今年是陳其邁任內最後一次以市長身分出來發紅包，難免會覺得捨不得，同行的女民眾也直言「當然會啊」，語氣中流露不捨。男性民眾則笑稱「老幹新枝啦，加油加油」，認為陳其邁這幾年表現有目共睹，今天特別來右昌元帥廟，就是因為「最後一次以市長身份來了了」，想留下紀念。

而談到這張小卡，他連說三次「很棒」，還打趣說「要保持年輕」，對於卡片設計也覺得相當有質感。當被問及是否像韓星周邊小卡時，他立刻笑著附和「對對對」，現場氣氛輕鬆熱絡。據了解，這款被稱為隱藏版的明星小卡，其實是一名粉絲自行印製，總數僅1000張。陳其邁當天與粉絲碰面時，拿走近60張，現在臨時成為紅包之外的驚喜禮物，也讓陳其邁任內最後的發紅包行程，多了幾分收藏價值與紀念意味。

▲陳其邁離開時還特別降下窗戶，跟市民說再見 。（圖／記者吳奕靖攝）