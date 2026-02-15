過年要包20小孩！終極苦主「一算噴破萬元」　網喊：別回家

▲原PO光是小孩紅包就要噴1萬2000元。（示意圖／記者曾筠淇攝）



網搜小組／劉維榛報導

團圓氣氛還沒感受到，紅包壓力先報到！一名網友哀號，算一算親戚小孩有20位之多，如果每人包600元就好，她得花1萬2000元，尤其還得面對親戚的人情壓力，讓原PO直言過年好痛苦。文章引發討論，「包一元」、「200元心意到就好」、「時代不同了，不一定要包紅包」。

原PO在臉書《匿名公社》感嘆，每到農曆春節，本該是團圓喜氣的日子，卻讓她壓力爆棚。家族人數多，親戚小孩加起來超過20人，若一人包600元，全部加總卻高達1萬2000元。

更讓原PO焦慮的是，還得面對一堆親戚問東問西，以及各種人情壓力，讓她想到就頭痛，「大家會這樣嗎？」

一人600包到破萬 網喊乾脆出國



底下網友坦言，「小孩子一個200元意思一下就好了」、「時代不同了，不一定要包紅包」、「包一元呀，代表一元復始、萬象更新」、「大聲喊出來『你家小孩乾我屁事？』12000元留著自己爽不是很好」、「包大樂透或刮刮樂，一人一張」、「我們都說好了200元，心意到就好」、「我們家姊妹都是有小孩的人，就不互包了，只包給父母和自己的小孩」。

也有過來人認真建議，直接出國旅遊最實在，「我會逃走，假借諾羅病毒，上吐下瀉，不參加聚會」、「你可以突然去旅遊」、「過年到了就勇敢出國吧」、「帶著12000元出去玩，不要回家」。