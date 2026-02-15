　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

金正恩傳欽點「最愛女兒」接班！　金與正恐掀奪權大戰

▲▼北韓領導人金正恩女兒金主愛、胞妹金與正。（圖左／路透、圖右／達志影像／美聯社）

▲北韓領導人金正恩女兒金主愛、胞妹金與正。（圖左／路透、圖右／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

北韓領導人金正恩近來頻頻帶著女兒金主愛出席重大場合，引發接班聯想。然而，南韓前情報官員示警，金正恩決定指派女兒作為繼承人的舉動，極可能在家族內部引發一場腥風血雨的權力鬥爭，尤其是充滿野心且手段冷酷的親妹妹金與正，恐不會輕易坐視權力旁落。

13歲金主愛獲欽點　南韓情報院證實「接班人地位」

根據《每日電訊報》報導，南韓國家情報院（NIS）本週向國會報告指出，現年據信約13歲的金主愛，已被金正恩選定為政權接班人。

金主愛是金正恩與妻子李雪主目前唯一已知的孩子，近期她頻繁現身於新研發彈道飛彈試射、外交場合，甚至出席去年9月在北京舉行的慶祝二戰日本投降閱兵典禮。

▲▼北韓領導人金正恩於元旦當天帶著女兒金主愛首度參謁錦繡山太陽宮、參與新年慶祝活動。（圖／達志影像／美聯社）

▲金正恩於元旦當天帶著金主愛首度參謁錦繡山太陽宮、參與新年慶祝活動。（圖／達志影像／美聯社）

國情院表示，是綜合考量了金主愛在官方活動中「日益突出的公開身分」等各種情況後，才判定她已被選為繼承人。若她出席本月下旬、平壤每五年一度的最大政治盛事「北韓勞動黨代會」，其接班地位將更為明確。

「最危險姑姑」金與正　恐成奪權最大威脅

南韓前駐英大使、前國家情報院副院長羅鍾一接受《每日電訊報》訪問時分析，金主愛未來極可能面臨來自姑姑金與正的強力挑戰。現年38歲的金與正目前在勞動黨內擁有龐大的政軍支持，被廣泛視為北韓的第二號人物。

羅鍾一指出，金與正據傳已在規劃，一旦金正恩去世或喪失行動能力，她便會出手奪權，「只要她認為自己有機會成為最高領導人，她就不會退縮，也沒有理由不推動自己的政治計畫。」

白頭山血脈不容威脅　北韓王朝暗殺史前科累累

對於這個從不避諱暗殺政敵的獨裁王朝來說，權力內鬨往往伴隨著流血事件。羅鍾一提到，金正恩在2011年接班後的兩年內，便處決了曾擔任他導師的親姑丈張成澤；其長兄金正男也於2017年在吉隆坡機場遭神經毒劑暗殺。

▲▼金正日長子、金正恩同父異母胞兄金正男。（圖／達志影像／美聯社）

▲金正恩同父異母胞兄金正男。（圖／達志影像／美聯社）

美國智庫史汀生研究中心（Stimson Centre）旗下的北韓分析網站「38 North」報告也警告，若金正恩發生意外，政權恐陷入動盪。

報告分析，短期內根基穩固的金與正更有可能成功上位，而金主愛或其兄弟由於年紀尚輕且缺乏政治歷練，在未來5到15年內很難在權力鬥爭中與金與正抗衡。

42歲金正恩健康亮紅燈　140公斤肥胖問題成隱憂

外界也好奇，現年僅42歲的金正恩為何急於指定接班人？傳言指出這與他的健康狀況有關。

據報導，金正恩長期菸酒不離手，並患有糖尿病與高血壓，2024年時估計體重高達140公斤。由於其父親金正日也是因類似病史在70歲時死於心臟病，這讓金氏政權的延續性蒙上一層陰影。

02/13 全台詐欺最新數據

283 2 5363 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

北韓金正恩接班金主愛金與正日韓要聞

IU、李聖經、芙莉蓮女神齊聚！　Disney+「多元劇種」爽看整年

IU、李聖經、芙莉蓮女神齊聚！　Disney+「多元劇種」爽看整年
馬上開運！2026新北燈會超萌線條小狗現身，15米巨型主燈震撼開箱！

馬上開運！2026新北燈會超萌線條小狗現身，15米巨型主燈震撼開箱！

大樂透1.8億頭獎送出去了！　「1注獨得」獎落高雄小港區

大樂透1.8億頭獎送出去了！　「1注獨得」獎落高雄小港區

林依晨幫孩子存紅包！尪笑「比我有錢」　隋棠.吳中天14年後再合作：差一輪了

林依晨幫孩子存紅包！尪笑「比我有錢」　隋棠.吳中天14年後再合作：差一輪了

陳柏毓赴美前Live BP展球威飆152火球　林家正主動要求對決

陳柏毓赴美前Live BP展球威飆152火球　林家正主動要求對決

