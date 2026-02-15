金正恩傳欽點「最愛女兒」接班！　金與正恐掀奪權大戰

▲北韓領導人金正恩女兒金主愛、胞妹金與正。（圖左／路透、圖右／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

北韓領導人金正恩近來頻頻帶著女兒金主愛出席重大場合，引發接班聯想。然而，南韓前情報官員示警，金正恩決定指派女兒作為繼承人的舉動，極可能在家族內部引發一場腥風血雨的權力鬥爭，尤其是充滿野心且手段冷酷的親妹妹金與正，恐不會輕易坐視權力旁落。

13歲金主愛獲欽點 南韓情報院證實「接班人地位」

根據《每日電訊報》報導，南韓國家情報院（NIS）本週向國會報告指出，現年據信約13歲的金主愛，已被金正恩選定為政權接班人。

金主愛是金正恩與妻子李雪主目前唯一已知的孩子，近期她頻繁現身於新研發彈道飛彈試射、外交場合，甚至出席去年9月在北京舉行的慶祝二戰日本投降閱兵典禮。

▲金正恩於元旦當天帶著金主愛首度參謁錦繡山太陽宮、參與新年慶祝活動。（圖／達志影像／美聯社）



國情院表示，是綜合考量了金主愛在官方活動中「日益突出的公開身分」等各種情況後，才判定她已被選為繼承人。若她出席本月下旬、平壤每五年一度的最大政治盛事「北韓勞動黨代會」，其接班地位將更為明確。

「最危險姑姑」金與正 恐成奪權最大威脅

南韓前駐英大使、前國家情報院副院長羅鍾一接受《每日電訊報》訪問時分析，金主愛未來極可能面臨來自姑姑金與正的強力挑戰。現年38歲的金與正目前在勞動黨內擁有龐大的政軍支持，被廣泛視為北韓的第二號人物。

羅鍾一指出，金與正據傳已在規劃，一旦金正恩去世或喪失行動能力，她便會出手奪權，「只要她認為自己有機會成為最高領導人，她就不會退縮，也沒有理由不推動自己的政治計畫。」

白頭山血脈不容威脅 北韓王朝暗殺史前科累累

對於這個從不避諱暗殺政敵的獨裁王朝來說，權力內鬨往往伴隨著流血事件。羅鍾一提到，金正恩在2011年接班後的兩年內，便處決了曾擔任他導師的親姑丈張成澤；其長兄金正男也於2017年在吉隆坡機場遭神經毒劑暗殺。

▲金正恩同父異母胞兄金正男。（圖／達志影像／美聯社）



美國智庫史汀生研究中心（Stimson Centre）旗下的北韓分析網站「38 North」報告也警告，若金正恩發生意外，政權恐陷入動盪。

報告分析，短期內根基穩固的金與正更有可能成功上位，而金主愛或其兄弟由於年紀尚輕且缺乏政治歷練，在未來5到15年內很難在權力鬥爭中與金與正抗衡。

42歲金正恩健康亮紅燈 140公斤肥胖問題成隱憂

外界也好奇，現年僅42歲的金正恩為何急於指定接班人？傳言指出這與他的健康狀況有關。

據報導，金正恩長期菸酒不離手，並患有糖尿病與高血壓，2024年時估計體重高達140公斤。由於其父親金正日也是因類似病史在70歲時死於心臟病，這讓金氏政權的延續性蒙上一層陰影。