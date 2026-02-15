農曆年前賺夠紅包錢！　陸女子6元人民幣買中1204萬樂透頭彩

▲吉林一名劉姓（化名）女子在春節前買中1204萬元人民幣的大樂透。（圖／翻攝光明網，下同）
記者魏有德／綜合報導
農曆年前，大陸吉林再傳中獎消息。繼日前一名民眾買中1777餘萬元人民幣（約8071萬元新台幣）的體彩大樂透後，一名劉姓（化名）女子以6元人民幣（約27元新台幣）購買春節前於2月11日開出的最後一期超級大樂透中，喜獲追加投注頭獎，稅後獎金約1204萬元人民幣（約5468萬元新台幣），並於隔日前往辦理兌獎。
《光明網》報導，2月11日開獎的超級大樂透第26018期，其中1注追加投注一等獎花落長春市綠園區汽車廠54街區B區農貿市場2201058028體彩代銷點，劉女士憑藉一張面值6元（人民幣，下同）的單式票，喜中1注追加投注一等獎的1204萬餘元獎金（含稅），為馬年新春再添滿滿幸運。
中獎者劉女士（化名）12日前往吉林省體育彩票管理中心辦理手續。她表示，隔日上午得知中獎消息，家人也感到驚喜，認為為新年帶來好兆頭。
劉女士透露，這比天上落下來的財富將先妥善存放，後續會用於改善生活品質，日後也會持續理性購彩。據了解，該筆單票獎金累計為1204萬5965元人民幣，依大陸個人偶然所得稅政策，需繳納稅款約240萬9193元。
