農曆年前賺夠紅包錢！　陸女子6元人民幣買中1204萬樂透頭彩

台北幸運男子刮中百萬大獎，根據台北市大安區「萊會發彩券行」描述，幸運刮中「2,000萬超級紅包」百萬大獎的是一位年約40歲男性，這位幸運兒常買100元的刮刮樂，他當天看到店裡很多人在挑1000元、2000元的刮刮樂，於是一時興起也想來湊熱鬧，前一位客人挑了一張2000元的刮刮樂，抽起來的時候不小心碰到了隔壁那張，導致那張歪斜不整齊，他緊盯著這張擺放不正的刮刮樂越看越難受，決定買下這張看「不順眼」的刮刮樂，刮到一半就拿著刮刮樂衝出店外，再回來的時候就告知店員自己竟然刮中100萬元的好消息。