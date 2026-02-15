宜蘭包裹炸彈客「背景曝光」！疑為39萬投資款犯案　2人無辜受傷

記者游芳男、戴若涵／宜蘭報導

宜蘭黎明路一棟民宅14日上午發生包裹爆炸案！警消於上午11時許接獲報案，指稱該處住宅發生爆炸，隨即派員趕赴現場處理。初步調查，一對洪姓姊弟在拆開包裹時突遇爆炸，造成2人受傷送醫。警方隨即成立專案小組，並鎖定犯嫌身份，於案發當晚11時許前往頭城鎮發動攻堅，順利將63歲吳姓嫌犯拘捕到案。

▲宜蘭包裹爆炸案，吳姓犯嫌落網。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

警方於14日上午11時許接獲報案，趕抵現場後發現，70歲及66歲的洪姓姊弟受傷，隨即將2人送往陽大醫院就診，其中拆包裹的弟弟遭鐵片刺進胸口，傷勢嚴重。鑑識人員到場採證發現，現場留有可疑電路線板，牆壁留有黑色痕跡且有火藥成分，研判包裹內含火藥，疑透過機械結構拉動引線後引爆，目前已排除電路線板與爆裂物有所關聯。

專案小組分析被害家屬的生活交往關係，並調閱監視錄影系統，鎖定住在頭城鎮頭濱路一段貨櫃屋的吳姓嫌犯。14日晚間11時許，警方前往吳嫌住宅攻堅，當時吳嫌與女友正在睡覺，員警破門後迅速將人拘捕到案，並在現場扣得手機、監視器主機，以及電線、繼電器和相關電工用具等證物。

據了解，平時務農、打零工維生的吳嫌疑與洪姓姊姊的兒子朱男有39萬元的投資糾紛，吳嫌曾於2025年9月提告朱男詐欺，雙方隨後斷聯。吳嫌疑因此挾怨報復，於12日凌晨2時許開車前往放置包裹炸彈，不料卻誤傷朱男的2名家人。初步警詢後，警方依殺人未遂等罪嫌將吳男移送宜蘭地檢署偵辦，至於全案詳細犯案經過、動機，仍有待進一步調查釐清。