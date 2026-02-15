東區推動生活型態醫學與全人整合照護　落實「慢性病888計畫」

▲花蓮慈院與慈大在東區醫院總額風險移撥款支持下，共同舉辦「生活型態醫學×全人整合照護」沉浸式實作營。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

花蓮慈濟醫院與慈濟大學在東區醫院總額風險移撥款支持下，日前共同舉辦「生活型態醫學×全人整合照護」沉浸式實作營，邀集東台灣多家醫療院所醫護人員參與，透過專家學者經驗分享、實作體驗與跨域交流，探索慢性病照護與健康促進的新可能。

▲健保署署長陳亮妤透過影片致詞指出，「慢性病888計畫」，期盼八成慢性病病人能納入照護網、八成接受生活型態諮商介入，並有八成達成三高疾病的良好控制。

中央健康保險署署長陳亮妤透過影片致詞指出，台灣慢性病人口已高達約850萬人，對國民健康與健保永續影響深遠，健保署推動「慢性病888計畫」，期盼八成慢性病病人能納入照護網、八成接受生活型態諮商介入，並有八成達成三高疾病的良好控制；且健保將逐步從以治療疾病為主，轉向健康促進與預防為先，協助民眾在日常生活中建立可長可久的健康行為。

▲健保署東區業務組組長黃兆杰表示，健保署近年積極思考如何透過生活型態醫學，提升東區民眾整體健康狀況。

在政策方向確立後，如何落實到區域與第一線，健保署東區業務組組長黃兆杰表示，健保署近年積極思考如何透過生活型態醫學，提升東區民眾整體健康狀況，除既有醫療服務外，運動處方、社會處方等多元介入方式，都是促進健康的重要工具；健保署、疾病管制署與國民健康署等單位也需跨部會合作，才能形塑完整的健康促進體系，並發展符合花東在地特色的照護模式。

▲花蓮慈濟醫院院長林欣榮說，期待以花東為起點，建立結合科技與生活實踐的全人醫療典範，讓偏鄉經驗被世界看見。

花蓮慈濟醫院院長林欣榮說，全人醫療與生活型態醫學的核心價值，在於「透過改善生活方式來解決健康問題 」。透過專家指導、科技設備與客觀數據分析，從睡眠、運動、營養與壓力管理等面向介入，不僅有助預防慢性病與重大疾病，也能在短時間內觀察健康指標變化，驗證風險款投入的實際成效，也期待以花東為起點，建立結合科技與生活實踐的全人醫療典範，讓偏鄉經驗被世界看見。

▲慈濟大學校長劉怡均引用「上醫治未病」的概念，鼓勵將健康實踐推廣至家庭與社區，讓預防醫學真正走入生活。

慈濟大學校長劉怡均表示，生活型態醫學是預防醫學中極為重要的一環，透過調整飲食、作息與心理狀態，使生活回歸平衡，不僅有助個人健康，也能為健保制度帶來長遠效益，並引用「上醫治未病」的概念，鼓勵將健康實踐推廣至家庭與社區，讓預防醫學真正走入生活。

這次沉浸式實作營由花蓮慈院與慈大合辦，慈大副教授蔡娟秀策劃，邀請台灣生活型態醫學會理事長林宏榮院長、秘書長蔡孟修、羅東博愛醫院復健醫學科主任何春生、秧悦美地渡假酒店董事長尹純綢、台東聖母醫院團隊、中正大學成人及繼續教育學系陳毓璟教授、天晴身心診所院長林義雄、雲端輔助智慧控糖專家游能俊院長等生活型態醫學、慢性病照護、營養、運動科學、綠色處方、正念減壓與健康科技相關領域專家學者，分享國內外實證研究與臨床經驗。

蔡娟秀副教授說，課程結合蔬食飲食、適度運動、良好睡眠、正念練習與社交連結等多元體驗，強調「先體驗、再推動」，引導醫護人員從自身生活出發，理解健康行為改變的關鍵。

在科技應用方面，課程中特別安排學員分組，派代表實際配戴CGM連續血糖監測設備，於活動期間即時掌握自身血糖變化，並透過手機拍攝每餐餐食，運用AI系統進行飲食內容與熱量評估，結合連續血糖數據，讓學員清楚看見飲食選擇、生活作息與血糖波動之間的關聯，將抽象的生活型態調整轉化為可理解、可追蹤的健康數據。

全程參與兩天一夜課程的健保署東區業務組副組長羅亦珍說，過去推動糖尿病社區照護與慢性病整合照護（CCM）計畫時，曾發現第一線照護人員對生活型態介入理解不足，因此透過風險移撥款辦理實作營，讓照護者先行體驗，回到臨床後更能有效支持病人改變生活習慣。而她也體會生活型態調整對身心健康的影響，且在專業引導與持續實踐下，生活型態的調整有助啟動身體自癒能力。





「長期糖尿病衛教中，常見病人『知道卻做不到』。」身為學員之一、台東聖母醫院營養師陳柔安分享，即使飲食調整到位，病人血糖仍難以改善，透過此次課程中的實證分享與實作體驗，讓她更有信心向病人說明，整合運動、睡眠與生活習慣的調整也能控制血糖。

