地方 地方焦點

一年捉蛇6千隻、摘蜂巢4千巢　台南捕蜂捉蛇機制更即時

▲台南市捕蜂捉蛇全年無休，由專業團隊到場處理蜂巢案件。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導


蜂巢掛樹梢、蛇影現草叢，民眾第一時間往往驚慌失措，台南市政府強調，目前捕蜂捉蛇業務由單一廠商專責辦理，提供全年無休服務，無論發現蜂巢或蛇類出沒，都能即時獲得專業協助，同時透過加強宣導蜂蛇習性與安全注意事項，降低人蜂、人蛇衝突風險，全力守護市民生命安全。

農業局長李芳林表示，台南市每年捕蜂約4500巢、捉蛇約6000隻，全年通報案件超過1萬件。自改由單一廠商專責處理後，2026年度整合近70位義勇消防人員組成專業服務團隊，能迅速到場處理各類案件，大幅提升服務效率與安全性。
民眾若遇蜂類或蛇類出沒，可撥打市民服務專線1999、廠商專線0965-565-980，或農業局免付費專線0800-241-314通報，多元管道讓報案更便利。

農業局指出，捕蜂服務時間為每日清晨6時至深夜24時，並依蜂種、位置及危險程度採分級處理。若蜂巢位於校園或公共空間，或已發生蜂螫事件，將立即派員摘除；虎頭蜂案件則由承攬廠商向民眾說明其習性後，於下午5時後進行摘除作業；若屬非虎頭蜂，且蜂巢未位於校園或公共空間，也未造成蜂螫事件者，則於通報後24小時內完成處理。至於捉蛇服務，則為24小時全天候不間斷支援。


統計顯示，捕蜂案件以虎頭蜂為大宗，約占57%；捉蛇案件則以臭青公最多，其次為眼鏡蛇，顯示蜂蛇活動範圍已有都市化趨勢，提醒民眾不可輕忽。

每年夏秋交替為蜂蛇通報高峰期。農業局提醒，應保持居家環境整潔，避免蛇鼠孳生；從事戶外活動或登山時，宜穿著適當防護裝備，避免噴灑濃烈香水與穿著深色衣物，以降低吸引蜂類機率。若遇蜂群應保持冷靜，切勿拍打驚擾；若發現蛇類，勿靠近或觸碰，應立即通報，由專業人員到場處理，確保自身安全。


市府強調，捕蜂捉蛇不是臨時任務，而是全年守護的日常工程。當城市與自然交會愈加頻繁，唯有專業機制與市民正確觀念雙管齊下，才能讓台南在發展與安全之間取得平衡，讓每一個家庭都能安心生活。

捉蛇蜂巢台南

