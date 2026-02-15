　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

左營蓮潭煙火炸人群！消防局最重罰150萬　警曝遶境收89張罰單

高雄左營太子宮繞境活動惹議論，警方到場管制 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄左營太子宮14日舉辦「慶成入火安座平安遶境大典」，晚間在蓮池潭施放焰火與無人機展演，卻疑似出現焰火偏射情況，火花朝環潭路人群方向落下，民眾驚慌閃避，畫面曝光後引發質疑聲浪。左營分局15日說明查處作為外，消防局也出面回應，坦言施放角度與原申請計畫不符，將依規裁罰。

當晚入夜後，大批民眾湧入蓮池潭周邊觀賞，不少人站在環潭路第一排，自嘲是「搖滾區」。未料焰火升空後，有火花疑似往人群方向落下，人群瞬間四散，有婦人抱著孩子快步離開。事後有民眾在Threads發文直指「焰火變烽火」，質疑安全距離與施放方式是否失當；也有住戶抱怨活動前交通管制約20分鐘，「卡在外面回不了家」。

左營分局15日表示，活動已於14日晚間22時結束，截至目前警方尚未接獲因煙火致傷報案。分局已主動調查、調閱監視器並現場訪查，如查有違法，將依公共危險罪偵辦。活動期間未接獲火警報案，警方共告發未戴安全帽56件、闖紅燈14件、違規擺攤6件、遶境逾時2件；另由環保局舉發製造噪音1件、違反廢棄物清理法10件。分局強調，未來對宮廟活動將依法從嚴審核。

▲高雄左營太子宮繞境活動惹議論，警方到場管制 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

消防局科長進一步說明，左營太子宮依法向消防局申請爆竹煙火施放，經審查合格後於1月28日函覆許可；2月14日晚間有部分煙火落焰至人群造成恐慌，但當晚未接獲民眾報案，救護車亦未出勤。消防局現場配置四車十人監控（一台消防車、三台警備車），並全程蒐證。

科長指出，依原申請計畫，煙火應平行湖面、朝湖面方向施放，但查證發現當天施放角度已超出計畫範圍，與申請內容不符，將依《爆竹煙火管理條例》裁罰新台幣30萬至150萬元。至於安全距離部分，吊車施放點安全距離抓42公尺，湖中央5座施放平台安全距離為70公尺，形式上符合報備規範；惟懷疑當天可能由貨車或吊車平台以近水平方式施放，加上風勢影響，致落焰飛越管制距離。

消防局強調，若確認施放方式違反規定，將針對行為人依法裁處；未來也將檢討水平施放煙火的安全距離標準，強化風險管控。整起事件目前由警方與消防局持續調查釐清。

高雄蓮池潭煙火炸人群！　驚魂過程全都錄

不忍了！國民黨提告自由時報　求償200萬、要求刊澄清一個月
偷查同事年終...炫耀下場慘了
割頸案乾哥獄中鬧事！　郁方嗆「哪裡可教化」：訟棍、顛倒黑白
直擊／陳楚河現身了！吳敦告別式「大批警力戒備」
《陽光女子》登台影史票房冠軍！　打破《海角7號》18年紀錄

高雄市長陳其邁任內最後一次發紅包，不但吸引粉絲民眾到場，也讓不少即將要參與選舉的議員參選人以及立委到場，就是想透過「最強母雞」的光環來增加曝光率，其中，參選高雄市長初選失利的立委許智傑也在行列當中，讓陳其邁抓到機會可以發揮「邁式幽默」，「你都市長落選了，怎麼還在跑攤？」

高雄焰火安全消防遶境左營太子宮

