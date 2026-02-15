　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

強化全民防災意識！南消推3大主題教育　避難包、計畫、CPR一次到位

▲學習CPR與基礎急救技能，把握黃金救援時間守護生命。（記者林東良翻攝，下同）

▲學習CPR與基礎急救技能，把握黃金救援時間守護生命。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

近年地震、颱風與極端氣候頻繁發生，災害風險不再只是新聞畫面，而是貼近生活的現實課題。為強化全民自助與互助能力，台南市消防局配合內政部推動「防災避難包」、「防災計畫篇」及「緊急基礎救護」三大主題宣導，透過系統化教育，從家庭到社區全面提升防災應變能力，打造更安全的生活環境。

在「防災避難包」部分，消防局提醒民眾落實「平時準備、隨時可用」原則。避難包內應準備飲用水、乾糧、手電筒、行動電源、收音機、急救用品、個人藥品、重要證件影本與簡易保暖衣物等，至少可支應三天所需。家中成員須清楚避難包放置位置，並定期檢查物品效期與電池電量，確保緊急時刻能立即派上用場。

對於家中有長者、幼童或慢性病患者的家庭，更應依個別需求客製內容，例如備妥常用藥品、醫療紀錄影本或特殊照護用品，以提升避難效率與安全性。消防局強調，準備得越完整，災害來臨時越能從容應對。

在「防災計畫篇」方面，重點在於事前規劃。許多災害造成的傷害，往往來自臨時慌亂與資訊不足。消防局建議家庭成員應事先討論災害發生時的應變流程，包括緊急集合地點、聯絡方式及逃生路線；社區大樓則可定期辦理防災演練，檢視消防設備是否正常、逃生通道是否暢通。透過明確分工與實地演練，不僅能降低災害風險，更能在關鍵時刻減少恐慌，提高整體應變效率。

▲學習CPR與基礎急救技能，把握黃金救援時間守護生命。（記者林東良翻攝，下同）

在「緊急基礎救護」部分，消防局推廣基本急救技能，強調災害發生後的黃金救援時間往往只有短短幾分鐘。學習心肺復甦術（CPR）、基本創傷處理、止血包紮與傷患搬運技巧，可在專業救護人員抵達前提供即時協助。醫護人員指出，正確急救觀念與冷靜判斷，是挽救生命的關鍵。透過定期課程與實作演練，民眾不僅能保護自己，也能在緊急時刻成為守護他人的力量。

市長黃偉哲表示，防災不是一時之舉，而是一種持續性的生活態度。從準備完整的防災避難包、擬定清楚的家庭防災計畫，到掌握基本救護技能與即時掌握救援資訊，每一項行動，都是為安全多添一分保障。

消防局長楊宗林也提醒，應定期檢查緊急避難包內容，確保物品堪用。台南市消防局將持續加強防震教育與演練，並與各級機關密切合作，建立完善的防震應變機制。唯有將防災觀念落實於日常生活，才能真正守護台南市民的生命與財產安全，共同建構更安全、也更安心的家園。

當天災無法預測，準備就成了最穩定的力量。防災不該只是口號，而是每天都能實踐的習慣。把安全放在前面，風險自然退後一步。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
283 2 5363 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
定位沒動女友急報警！24歲黃牌重機騎士死亡
台南人妻以為老公在家！突接警通知「夫燒成焦屍」心碎了
叫飛機等我、幫我送護照　駐外館處不是旅行社！揭密外交官無奈日
快訊／承德路公車狂冒煙！司機急停車滅火
勇敢報警！　28歲華裔女「告男友性侵」隔日遭爆頭亡

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

一年捉蛇6千隻、摘蜂巢4千巢　台南捕蜂捉蛇機制更即時

強化全民防災意識！南消推3大主題教育　避難包、計畫、CPR一次到位

美觀又實用！台中消防多功能防災避難包搶手

春節逛夜市不打烊！台南「馬上發」迎好運　花園夜市連開11天

新春泡湯好運到！花東「雙重抽」大獎　日本機票及汽車帶回家

浪子回頭！走過毒癮黑夜變反毒螢火蟲　高市7名學員結訓投身宣導

高雄春天音樂節邁第17年！高市國樂團、交響樂團推4大節目一次看

財神爺降臨！大樂透1.9億一注獨得　彩券行店員驚訝鳴炮：超開心

培養下一個李洋　運彩公會捐贈2萬顆羽球助學童

另類迎新春　桃園圖書館春節推閱讀＋玩具＋體驗

IU、李聖經、芙莉蓮女神齊聚！　Disney+「多元劇種」爽看整年

馬上開運！2026新北燈會超萌線條小狗現身，15米巨型主燈震撼開箱！

大樂透1.8億頭獎送出去了！　「1注獨得」獎落高雄小港區

林依晨幫孩子存紅包！尪笑「比我有錢」　隋棠.吳中天14年後再合作：差一輪了

陳柏毓赴美前Live BP展球威飆152火球　林家正主動要求對決

中職生涯右外野僅守9場！　角度、球路尾勁大不同陳傑憲坦言生疏

爸討厭貓卻撿紙箱DIY用品　模擬行為動線滿滿寵溺～

包裹變爆裂物！宜蘭姊弟拆箱瞬間爆炸　玻璃全碎2人受傷送醫

高雄楠梓BMW酒駕

中華隊年假後狀態不能下滑！　曾豪駒下令：回來後就要準備「輸贏」

一年捉蛇6千隻、摘蜂巢4千巢　台南捕蜂捉蛇機制更即時

強化全民防災意識！南消推3大主題教育　避難包、計畫、CPR一次到位

美觀又實用！台中消防多功能防災避難包搶手

春節逛夜市不打烊！台南「馬上發」迎好運　花園夜市連開11天

新春泡湯好運到！花東「雙重抽」大獎　日本機票及汽車帶回家

浪子回頭！走過毒癮黑夜變反毒螢火蟲　高市7名學員結訓投身宣導

高雄春天音樂節邁第17年！高市國樂團、交響樂團推4大節目一次看

財神爺降臨！大樂透1.9億一注獨得　彩券行店員驚訝鳴炮：超開心

培養下一個李洋　運彩公會捐贈2萬顆羽球助學童

另類迎新春　桃園圖書館春節推閱讀＋玩具＋體驗

宜蘭包裹炸彈客「背景曝光」！疑為39萬投資款犯案　2人無辜受傷

盧弘喆非洲「與白獅漫步」惹議！　遭控動物疑被打鎮定劑

三峽休旅車搶快左轉　5歲女童挨撞全身擦挫傷！驚悚影片曝

主動式ETF點火！　台股ETF投資人金蛇年平均賺逾11萬元

送女友「6萬鈔票氣球」手滑飛上天！　男友當場跪地痛哭

傳晶片條文未納入台美協定　國民黨團：若真的就是黑箱談判

一年捉蛇6千隻、摘蜂巢4千巢　台南捕蜂捉蛇機制更即時

買彩券時「強迫症」買放不整齊那張　台北男幸運刮中百萬

定位沒動女友急報警！嘉義24歲黃牌重機騎士　自撞電桿噴飛亡

LV徵法文翻譯「時薪曝光」　網喊羞辱：難怪留不住外語人才

【霸車大三元Get！】停個車去買東西 引擎蓋居然長出貓XD

地方熱門新聞

財神降臨高雄小港！彩券行店員驚喜鳴炮

運彩公會暖捐83萬元羽球

高雄春天音樂節！國樂團、交響樂團推4大節目

工程款鉅額提領心驚驚　達仁警全程護鈔守護民眾財產

春節旅遊石門水庫賞花遊湖　交通管制公告

台中仁愛醫院送年菜意外救人

抽絲剝繭偵破連續性案件　黃福昇為台東警界爭光

東警前進微光市集宣導　捍衛兒童身體自主權

高鐵台南站春節首日湧人潮黃偉哲發春聯紅包迎新年

台南安南年貨大街熱鬧登場消防快閃宣導拚防災意識

南門市場浴火重生

春聯7禁忌一次看！單貼「春」恐招爛桃花

桃園圖書館春節推閱讀＋玩具＋體驗　迎新春

年貨大街人潮湧現　台東警機動派出所即時守護

更多熱門

相關新聞

守護府城不打烊！南消二大隊攜手消友會慰勞基層

守護府城不打烊！南消二大隊攜手消友會慰勞基層

農曆春節將至，家戶團圓之際，第一線消防人員仍堅守崗位，14日，台南市消防局第二大隊大隊長王騰毅與消防之友會第二辦事處處長胡正德，前往南化、楠西、玉井、官田、六甲、下營及麻豆等分隊慰勞，除頒發慰勞金，也準備春節禮品，向值勤同仁表達關懷與感謝。

南消五大舞龍舞獅鬧市場情人節傳遞平安祝福

南消五大舞龍舞獅鬧市場情人節傳遞平安祝福

龍馬精神保平安！南消走入年貨大街宣導圍爐瓦斯安全

龍馬精神保平安！南消走入年貨大街宣導圍爐瓦斯安全

瓦斯爐乾燒濃煙狂竄南消七大隊籲「人離火熄」保平安

瓦斯爐乾燒濃煙狂竄南消七大隊籲「人離火熄」保平安

即／台南工廠3樓空壓機房火警！消防急灌救

即／台南工廠3樓空壓機房火警！消防急灌救

關鍵字：

防災意識南消教育避難包CPR

讀者迴響

熱門新聞

嫌犯抓到了！宜蘭「包裹爆炸」釀2傷　疑與投資糾紛有關

嗆割頸少年「有種捅乾妹的X」遭調職

財神降臨高雄小港！彩券行店員驚喜鳴炮

「J奶姬」泰國賣淫女遭查獲　價碼曝光

陳妍希離婚後首過年「送10歲兒大器安排」被讚爆！

兒大罵「再不死我會破產」！患者一聽當天猝逝

專訪／馬國畢親妹車禍過世　曝神明感召過程！

過年兼職保全11hrs「日薪6000元」內容曝！網羨煞

日女急找「這款台灣茶」　引萬人當柯南幫找茶

北捷龍山寺站深夜驚魂！乘客全衝下車

過年習俗超多　大票轟「1陋習」：超級歧視

「白吉」過世！吉媽淚喊：今天要送走吉吉了　19萬粉絲心碎

月薪3、4萬一直出國玩　竹科工程師嘆可悲

買單踩雷「妳台灣人？」下一句讓她愣住

國道塞到尿急？大票推1物「不是紙尿布」

更多

最夯影音

更多
IU、李聖經、芙莉蓮女神齊聚！　Disney+「多元劇種」爽看整年

IU、李聖經、芙莉蓮女神齊聚！　Disney+「多元劇種」爽看整年
馬上開運！2026新北燈會超萌線條小狗現身，15米巨型主燈震撼開箱！

馬上開運！2026新北燈會超萌線條小狗現身，15米巨型主燈震撼開箱！

大樂透1.8億頭獎送出去了！　「1注獨得」獎落高雄小港區

大樂透1.8億頭獎送出去了！　「1注獨得」獎落高雄小港區

林依晨幫孩子存紅包！尪笑「比我有錢」　隋棠.吳中天14年後再合作：差一輪了

林依晨幫孩子存紅包！尪笑「比我有錢」　隋棠.吳中天14年後再合作：差一輪了

陳柏毓赴美前Live BP展球威飆152火球　林家正主動要求對決

陳柏毓赴美前Live BP展球威飆152火球　林家正主動要求對決

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面