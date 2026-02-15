強化全民防災意識！南消推3大主題教育　避難包、計畫、CPR一次到位

▲學習CPR與基礎急救技能，把握黃金救援時間守護生命。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

近年地震、颱風與極端氣候頻繁發生，災害風險不再只是新聞畫面，而是貼近生活的現實課題。為強化全民自助與互助能力，台南市消防局配合內政部推動「防災避難包」、「防災計畫篇」及「緊急基礎救護」三大主題宣導，透過系統化教育，從家庭到社區全面提升防災應變能力，打造更安全的生活環境。

在「防災避難包」部分，消防局提醒民眾落實「平時準備、隨時可用」原則。避難包內應準備飲用水、乾糧、手電筒、行動電源、收音機、急救用品、個人藥品、重要證件影本與簡易保暖衣物等，至少可支應三天所需。家中成員須清楚避難包放置位置，並定期檢查物品效期與電池電量，確保緊急時刻能立即派上用場。

對於家中有長者、幼童或慢性病患者的家庭，更應依個別需求客製內容，例如備妥常用藥品、醫療紀錄影本或特殊照護用品，以提升避難效率與安全性。消防局強調，準備得越完整，災害來臨時越能從容應對。

在「防災計畫篇」方面，重點在於事前規劃。許多災害造成的傷害，往往來自臨時慌亂與資訊不足。消防局建議家庭成員應事先討論災害發生時的應變流程，包括緊急集合地點、聯絡方式及逃生路線；社區大樓則可定期辦理防災演練，檢視消防設備是否正常、逃生通道是否暢通。透過明確分工與實地演練，不僅能降低災害風險，更能在關鍵時刻減少恐慌，提高整體應變效率。

在「緊急基礎救護」部分，消防局推廣基本急救技能，強調災害發生後的黃金救援時間往往只有短短幾分鐘。學習心肺復甦術（CPR）、基本創傷處理、止血包紮與傷患搬運技巧，可在專業救護人員抵達前提供即時協助。醫護人員指出，正確急救觀念與冷靜判斷，是挽救生命的關鍵。透過定期課程與實作演練，民眾不僅能保護自己，也能在緊急時刻成為守護他人的力量。

市長黃偉哲表示，防災不是一時之舉，而是一種持續性的生活態度。從準備完整的防災避難包、擬定清楚的家庭防災計畫，到掌握基本救護技能與即時掌握救援資訊，每一項行動，都是為安全多添一分保障。

消防局長楊宗林也提醒，應定期檢查緊急避難包內容，確保物品堪用。台南市消防局將持續加強防震教育與演練，並與各級機關密切合作，建立完善的防震應變機制。唯有將防災觀念落實於日常生活，才能真正守護台南市民的生命與財產安全，共同建構更安全、也更安心的家園。

當天災無法預測，準備就成了最穩定的力量。防災不該只是口號，而是每天都能實踐的習慣。把安全放在前面，風險自然退後一步。