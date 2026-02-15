　
北捷板南線「3大新措施」全面上路！一票通勤族大讚：太貼心

北捷近期優化藍線車廂空間，透過拆除門口部分座位，設置嬰兒車停放區，讓門口乘車動線更順暢。（示意圖，本刊資料照）

▲北捷近期優化藍線車廂空間，透過拆除門口部分座位，設置嬰兒車停放區，讓門口乘車動線更順暢。（示意圖，鏡週刊資料照）

圖文／鏡週刊

快來體驗北捷的新氣象！為了應對擁擠人潮並打造友善環境，北捷近期對板南線進行了空間大變身。這次針對高運量路段進行車廂內部改裝，首度規劃「嬰兒車停放區」，透過聰明調整座位配置，騰出更寬敞的活動空間，讓頻繁往返的通勤族與家庭乘客都能享有更優質的搭乘感受，使原本擁擠的車門區域有更流暢的移動空間，也讓大批旅客拍手叫好。

北捷啟動車廂解壓縮計畫，目前運量最驚人的板南線已率先完成大改造，經過三項變革提升乘車舒適度，落實親子友善精神。

新增嬰兒車專屬停放區

首先設置嬰兒車停放專區，過去家長推著嬰兒車最怕卡在車門口進退兩難，現在北捷透過拆除門口3人座椅部分座位改造成專屬停放區。不論是超大輪徑推車還是雙胞胎坐駕，都能穩妥安置不再擋路。這項調整成功清空門口動線，讓大家上下車速度變快，北捷也呼籲乘客優先把這塊寶地留給需要的家庭。

移除中央立柱

空間配置上，藍線列車進行了超強優化。研發團隊鎖定第2至5節核心車廂，大膽移除車門中央立柱，只保留第1與第6節車廂支柱，避免進出人流被打斷。雖然為了擴大站立空間，總座位數從352席微調至300席，但騰出的站立面積有效舒緩了車廂內的壓迫感，大幅降低人擠人產生的煩躁與碰撞感。

降低拉環

安全防護也同時強化，連拉環都變矮了。144個顯眼的黃色手把調降6公分，讓孩童或嬌小族群能輕鬆掌握。車廂內還加裝了6根橫向桿與多處壁面扶手，讓每個角落都有支撐點。這套升級方案全面考量了不同族群的需求，讓大家在快節奏的通勤生活中，依然能享受到穩定且安全的乘坐品質。


02/13 全台詐欺最新數據

