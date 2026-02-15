　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

春節平均訂房率增至46%　台中、嘉義市「破6成」走春最夯

▲▼飯店,旅館,旅宿,國旅。（圖／記者李姿慧攝）

▲春節國旅住宿率46.38%。（示意圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

今年春節有9天連假，觀光署公布走春熱點，全台住宿率略升溫至46.38%，其中台中訂房最夯，訂房率達61.06%，嘉義市也有60.64%，雲林縣訂房率則有57.34%，為全台訂房率最高3縣市，根據觀光署觀察，訂房高峰多集中於初一至初三，走春、祈福與賞花活動帶動住宿需求。

觀光署今公布最新春節訂房情形指出，在各縣市表現上，台中市訂房率61.06%、嘉義市訂房率60.64%，雲林縣訂房率57.34%，是表現最亮眼的三縣市。觀光署表示，今年春節連假中南部氣候宜人，帶動走春熱度明顯升溫，其中台中市與嘉義市訂房率雙雙突破6成，成為今年春節最受矚目的熱門城市。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另觀光署指出，新北市、苗栗縣、南投縣、嘉義縣、台南市、高雄市及宜蘭縣等，共計10個縣市訂房率高於整體水準，顯示春節旅遊呈現區域分流發展。整體觀察，訂房高峰多集中於初一至初三，走春、祈福與賞花活動有效帶動住宿需求。

根據截至2月13日統計，全台旅宿平均訂房率為46.38%，觀光署表示，最新統計較1月30日15天前統計已有成長，顯示春節訂房動能持續升溫。目前各縣市旅宿業者仍持續接受訂房，最終住房率仍有調整空間。近年民眾多在接近假期時再依天氣與交通情況安排住宿，假期前最後階段訂房比例提高，形成更彈性的旅遊型態。

觀光署說明，近年國內旅遊型態更加多元，目前訂房率統計主要涵蓋旅館與合法民宿，但露營、車宿與戶外體驗等新興住宿形式逐漸普及，並未完全納入傳統訂房統計範圍。整體而言，春節出遊熱度正以更分眾、更彈性的方式呈現，旅客可依需求選擇不同型態的住宿體驗。

至於春節期間去哪裡走春？觀光署表示，嘉義市結合「潮選店」咖啡文化與夜市美食，展現城市風格；中台灣正值櫻花盛開與溫泉旺季，適合安排賞花泡湯行程。

雲嘉南地區北港朝天宮進香活動吸引民眾祈福迎新年；宜蘭與東部則以山海景觀與慢活氛圍受到家庭族群青睞。各地年貨市集、燈會與親子活動，也為連假增添濃厚年味。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
283 2 5363 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
定位沒動女友急報警！24歲黃牌重機騎士死亡
台南人妻以為老公在家！突接警通知「夫燒成焦屍」心碎了
叫飛機等我、幫我送護照　駐外館處不是旅行社！揭密外交官無奈日
快訊／承德路公車狂冒煙！司機急停車滅火
勇敢報警！　28歲華裔女「告男友性侵」隔日遭爆頭亡

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

LV徵法文翻譯「時薪曝光」　網喊羞辱：難怪留不住外語人才

北捷板南線「3大新措施」全面上路！一票通勤族大讚：太貼心

才爆輾斃案！「台64恐怖逆向」畫面曝　女駕駛急閃：差點死在路上

春節平均訂房率增至46%　台中、嘉義市「破6成」走春最夯

趁春節年假斷捨離！10個超實用收納技巧　小空間也能變身精品更衣室

鋒面除夕抵達「下半天雨最大」　北東濕涼探15度

喝到剩最後一罐！日女急找「這款台灣茶」　 引萬人當柯南幫找茶

日本人用餐嚇到！來台「千萬不能說5字」　大票人共鳴：最強熱情

月台蓋板鬆動「觀光列車撞壞車體」　台鐵下令停用、加固

貼春聯9大禁忌一次看！舊的沒撕、大門貼「春」都踩雷

IU、李聖經、芙莉蓮女神齊聚！　Disney+「多元劇種」爽看整年

馬上開運！2026新北燈會超萌線條小狗現身，15米巨型主燈震撼開箱！

大樂透1.8億頭獎送出去了！　「1注獨得」獎落高雄小港區

林依晨幫孩子存紅包！尪笑「比我有錢」　隋棠.吳中天14年後再合作：差一輪了

陳柏毓赴美前Live BP展球威飆152火球　林家正主動要求對決

中職生涯右外野僅守9場！　角度、球路尾勁大不同陳傑憲坦言生疏

爸討厭貓卻撿紙箱DIY用品　模擬行為動線滿滿寵溺～

包裹變爆裂物！宜蘭姊弟拆箱瞬間爆炸　玻璃全碎2人受傷送醫

高雄楠梓BMW酒駕

中華隊年假後狀態不能下滑！　曾豪駒下令：回來後就要準備「輸贏」

LV徵法文翻譯「時薪曝光」　網喊羞辱：難怪留不住外語人才

北捷板南線「3大新措施」全面上路！一票通勤族大讚：太貼心

才爆輾斃案！「台64恐怖逆向」畫面曝　女駕駛急閃：差點死在路上

春節平均訂房率增至46%　台中、嘉義市「破6成」走春最夯

趁春節年假斷捨離！10個超實用收納技巧　小空間也能變身精品更衣室

鋒面除夕抵達「下半天雨最大」　北東濕涼探15度

喝到剩最後一罐！日女急找「這款台灣茶」　 引萬人當柯南幫找茶

日本人用餐嚇到！來台「千萬不能說5字」　大票人共鳴：最強熱情

月台蓋板鬆動「觀光列車撞壞車體」　台鐵下令停用、加固

貼春聯9大禁忌一次看！舊的沒撕、大門貼「春」都踩雷

宜蘭包裹炸彈客「背景曝光」！疑為39萬投資款犯案　2人無辜受傷

盧弘喆非洲「與白獅漫步」惹議！　遭控動物疑被打鎮定劑

三峽休旅車搶快左轉　5歲女童挨撞全身擦挫傷！驚悚影片曝

主動式ETF點火！　台股ETF投資人金蛇年平均賺逾11萬元

送女友「6萬鈔票氣球」手滑飛上天！　男友當場跪地痛哭

傳晶片條文未納入台美協定　國民黨團：若真的就是黑箱談判

一年捉蛇6千隻、摘蜂巢4千巢　台南捕蜂捉蛇機制更即時

買彩券時「強迫症」買放不整齊那張　台北男幸運刮中百萬

定位沒動女友急報警！嘉義24歲黃牌重機騎士　自撞電桿噴飛亡

LV徵法文翻譯「時薪曝光」　網喊羞辱：難怪留不住外語人才

【好可愛的爸】買年貨人太多 女兒比耶招手卻變隔空猜拳XD

生活熱門新聞

兒大罵「再不死我會破產」！患者一聽當天猝逝

日女急找「這款台灣茶」　引萬人當柯南幫找茶

過年習俗超多　大票轟「1陋習」：超級歧視

「白吉」過世！吉媽淚喊：今天要送走吉吉了　19萬粉絲心碎

月薪3、4萬一直出國玩　竹科工程師嘆可悲

買單踩雷「妳台灣人？」下一句讓她愣住

高雄蓮池潭煙火炸人群！　驚魂過程全都錄

好市多遇大戶！2台購物車「擺滿1美食」暴利轉賣　網逆風

台灣爆紅「AV女優」作品消失　達人：玩完了

二婚娶夏宇童今補宴客　孫協志2段情史起底1人曾坐牢

紅包行情變了？小孩過年「不包600元了」萬人點頭

「保全龍頭」遭爆欠上億健保！薪水發不出

日本人用餐嚇到！來台「千萬不能說5字」　大票人共鳴

過年不怕叫錯！「親戚稱呼計算機」爆紅

更多熱門

相關新聞

陸春節高速公路免費首日現「車龍」 電動車主「短充多次」大挑戰

陸春節高速公路免費首日現「車龍」 電動車主「短充多次」大挑戰

大陸2026年春節連假高速公路免費通行於今（15）日0時啟動，首日夜裡便出現排隊等候通行的車流。湖北預估假期期間日均車流量約235萬輛，較去（2025）年同期增加約8.3%；河南則預測9天總車流量可突破2700萬輛。隨著電動車比例提高，服務區充電排隊時間延長與低溫續航下降，也成為返鄉車主面臨的挑戰。

春節逛夜市不打烊！台南「馬上發」迎好運花園夜市連開11天

春節逛夜市不打烊！台南「馬上發」迎好運花園夜市連開11天

鋒面除夕抵達「下半天雨最大」　北東濕涼探15度

鋒面除夕抵達「下半天雨最大」　北東濕涼探15度

內政部提醒準備團圓飯要點！　「人離火熄」、「湯不滿」　

內政部提醒準備團圓飯要點！　「人離火熄」、「湯不滿」　

滿手盡戴黃金甲！ 陸女子6克金飾做成拼貼美甲

滿手盡戴黃金甲！ 陸女子6克金飾做成拼貼美甲

關鍵字：

春節連假國旅訂房走春旅遊住宿觀光署

讀者迴響

熱門新聞

嫌犯抓到了！宜蘭「包裹爆炸」釀2傷　疑與投資糾紛有關

嗆割頸少年「有種捅乾妹的X」遭調職

財神降臨高雄小港！彩券行店員驚喜鳴炮

「J奶姬」泰國賣淫女遭查獲　價碼曝光

陳妍希離婚後首過年「送10歲兒大器安排」被讚爆！

兒大罵「再不死我會破產」！患者一聽當天猝逝

專訪／馬國畢親妹車禍過世　曝神明感召過程！

過年兼職保全11hrs「日薪6000元」內容曝！網羨煞

日女急找「這款台灣茶」　引萬人當柯南幫找茶

北捷龍山寺站深夜驚魂！乘客全衝下車

過年習俗超多　大票轟「1陋習」：超級歧視

「白吉」過世！吉媽淚喊：今天要送走吉吉了　19萬粉絲心碎

月薪3、4萬一直出國玩　竹科工程師嘆可悲

買單踩雷「妳台灣人？」下一句讓她愣住

國道塞到尿急？大票推1物「不是紙尿布」

更多

最夯影音

更多
IU、李聖經、芙莉蓮女神齊聚！　Disney+「多元劇種」爽看整年

IU、李聖經、芙莉蓮女神齊聚！　Disney+「多元劇種」爽看整年
馬上開運！2026新北燈會超萌線條小狗現身，15米巨型主燈震撼開箱！

馬上開運！2026新北燈會超萌線條小狗現身，15米巨型主燈震撼開箱！

大樂透1.8億頭獎送出去了！　「1注獨得」獎落高雄小港區

大樂透1.8億頭獎送出去了！　「1注獨得」獎落高雄小港區

林依晨幫孩子存紅包！尪笑「比我有錢」　隋棠.吳中天14年後再合作：差一輪了

林依晨幫孩子存紅包！尪笑「比我有錢」　隋棠.吳中天14年後再合作：差一輪了

陳柏毓赴美前Live BP展球威飆152火球　林家正主動要求對決

陳柏毓赴美前Live BP展球威飆152火球　林家正主動要求對決

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面