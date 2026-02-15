　
地方 地方焦點

春節逛夜市不打烊！台南「馬上發」迎好運　花園夜市連開11天

▲春節期間台南多處夜市不打烊，吸引大批人潮走春迎新年。（記者林東良翻攝，下同）

▲春節期間台南多處夜市不打烊，吸引大批人潮走春迎新年。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

農曆新年將至，街頭燈籠高掛、年味漸濃，台南多處夜市宣布春節期間「不打烊」，要讓市民與返鄉遊子在團圓之餘，也能走進熟悉的夜市巷弄，在燈火與香氣交織下，感受最道地的台南年味，迎接馬年好運一整年。

▲春節期間台南多處夜市不打烊，吸引大批人潮走春迎新年。（記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，台南小吃聞名全台，夜市更是觀光客必訪熱點，也是許多在地家庭年節走春、團圓聚會的重要場域。春節期間持續營業，讓返鄉遊子多一個與家人相聚的選擇，在熟悉的滋味中，找回記憶裡的溫度。

經發局長張婷媛指出，台南夜市已成為年節期間不可或缺的生活風景。各夜市業者於春節期間備妥多元商品與優質服務，從經典小吃、創意料理，到遊戲攤位、文創商品，展現台南豐富的年節市集文化，同時也為地方經濟注入活水。

台南市市場處代理處長林士群說明，今年除夕適逢週一，原本週一營業的夜市，包括大東、大東東、仁和、永大、中興、鹽行、麻豆、什二佃、關廟等夜市，皆照常營業，方便市民與返鄉遊子除夕夜走春出遊，感受節慶熱鬧氛圍。

▲春節期間台南多處夜市不打烊，吸引大批人潮走春迎新年。（記者林東良翻攝，下同）

此外，南台灣唯一五星夜市—花園夜市，特別加碼營業天數，春節期間連續營業11天；假日才營業的**府中街市集，推出一系列特色活動，各式文創與手作攤位成為親子走春熱門選擇；而承載無數台南人共同回憶的小北觀光夜市**，同樣天天營業，陪伴民眾歡喜過新年。

市府表示，除上述市集外，台南多處夜市輪番上陣，幾乎天天都有不同夜市可逛，讓民眾每天都有新鮮感。建議民眾事先查詢各夜市官方資訊與臉書粉絲頁，掌握最新營業時間與活動內容。

▲春節期間台南多處夜市不打烊，吸引大批人潮走春迎新年。（記者林東良翻攝，下同）

市府也提醒，春節期間人潮眾多，逛夜市時請注意交通與停車安排，建議多利用大眾運輸或提早出發；同時響應環保，自備環保餐具與購物袋，並留意個人財物安全，配合現場安全及相關規範，讓走春之旅安心又順心。
夜色低垂，攤燈點亮人潮與笑聲。夜市不只是買賣的場域，更是台南人情味的縮影。這個春節，不妨牽起家人的手，在熟悉的攤位前停下腳步，讓味蕾與記憶一起甦醒，為新的一年揭開熱鬧又溫暖的序幕。

02/13 全台詐欺最新數據

283 2 5363 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

鋒面除夕抵達「下半天雨最大」　北東濕涼探15度

鋒面除夕抵達「下半天雨最大」　北東濕涼探15度

今天小年夜(15日)大致多雲到晴,不過明天除夕要變天了,一道鋒面預計明上午抵達台灣北部附近,北部和東部轉為有雨,且降雨範圍廣闊,除夕下半天雨最大,初二過後水氣減少,另東北季風增強,除夕到初二北東也將轉為涼冷天氣,低溫探15度。

內政部提醒準備團圓飯要點！　「人離火熄」、「湯不滿」　

內政部提醒準備團圓飯要點！　「人離火熄」、「湯不滿」　

滿手盡戴黃金甲！ 陸女子6克金飾做成拼貼美甲

滿手盡戴黃金甲！ 陸女子6克金飾做成拼貼美甲

月台蓋板鬆動「觀光列車撞壞車體」　台鐵下令停用、加固

月台蓋板鬆動「觀光列車撞壞車體」　台鐵下令停用、加固

小年夜返鄉「5省道路段」恐塞　國道客運最低42折

小年夜返鄉「5省道路段」恐塞　國道客運最低42折

春節夜市打烊台南花園夜市

