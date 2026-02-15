割頸案判12年、11年「死者父母怒了」　律師曝關鍵字：不能判死刑

▲楊姓少年父親痛批「法官是加害者幫凶」。（圖／攝影中心）

新北市國中割頸命案最高法院駁回上訴，全案定讞。郭姓少年（乾哥）與林姓少女（乾妹）分別被判12年及11年有期徒刑，依「少年事件處理法」，郭男服刑三分之一即可申請假釋，也就是最快4年就可能出獄。這樣的消息讓死者楊姓少年的父親不滿，不過，律師林智群則點出關鍵字，直言上限就是15年。

楊爸爸痛訴「少事法是惡法」

對於郭姓少年（乾哥）與林姓少女（乾妹）分別被判12年及11年有期徒刑，楊姓少年的父親痛訴「少事法是惡法」、「法官是加害者幫凶」，而且「民事法庭已經讓加害者知曉我家的詳細地址！我們家的生命安全完全沒有保障！他們出獄後沒人可以保證我們的安全！」

楊爸爸還提到，「最近二個判決二個不同結果！毒駕致死國民法官判死！割頸案高薪的法官判12、11年！同樣的致死案件不同的結果！到底是誰有公平正義！少事法說不得有國民法官參與審判！少事法就是一個惡法！是誰在推動少事法呢？」

律師點出關鍵字：不能判死刑、無期徒刑

不過律師林智群就引用法條並指出關鍵字「未成年」，坦言未成年不能判死刑、無期徒刑，有期徒刑上限就是15年。因此他直言，毒駕的案子是成年人，情況不一樣，至於該案，本來就不可能判死刑、無期徒刑。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「這種是一種特權，給了惡魔有至少兩次殺人機會。所以這種惡法該修」、「這法條已不適用，現今知識及3C的爆炸時代了，以前人們是良善純樸，現在已經差距太遠了，支持修法，這法律目前適用在6歲以下」、「以前的法令對當前的社會狀況可能已經不敷使用了」、「至少也應該要判到上限才合理」、「覺得沒悔意，態度囂張，應該依照成人來判，不認同這法，因為有些未成年真的會有僥倖心態，覺得自己囂張犯罪，大家也拿他沒辦法，故意搞大的」、「說真的，我也不能認同少事法」。