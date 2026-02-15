　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

割頸案判12年、11年「死者父母怒了」　律師曝關鍵字：不能判死刑

▲▼新北割頸案，乾哥、乾妹獲輕判定讞，死者楊姓少年父親痛批「法官是加害者幫兇」。（圖／攝影中心） 

▲楊姓少年父親痛批「法官是加害者幫凶」。（圖／攝影中心）

記者曾筠淇／綜合報導

新北市國中割頸命案最高法院駁回上訴，全案定讞。郭姓少年（乾哥）與林姓少女（乾妹）分別被判12年及11年有期徒刑，依「少年事件處理法」，郭男服刑三分之一即可申請假釋，也就是最快4年就可能出獄。這樣的消息讓死者楊姓少年的父親不滿，不過，律師林智群則點出關鍵字，直言上限就是15年。

楊爸爸痛訴「少事法是惡法」

[廣告]請繼續往下閱讀...

對於郭姓少年（乾哥）與林姓少女（乾妹）分別被判12年及11年有期徒刑，楊姓少年的父親痛訴「少事法是惡法」、「法官是加害者幫凶」，而且「民事法庭已經讓加害者知曉我家的詳細地址！我們家的生命安全完全沒有保障！他們出獄後沒人可以保證我們的安全！」

楊爸爸還提到，「最近二個判決二個不同結果！毒駕致死國民法官判死！割頸案高薪的法官判12、11年！同樣的致死案件不同的結果！到底是誰有公平正義！少事法說不得有國民法官參與審判！少事法就是一個惡法！是誰在推動少事法呢？」

律師點出關鍵字：不能判死刑、無期徒刑

不過律師林智群就引用法條並指出關鍵字「未成年」，坦言未成年不能判死刑、無期徒刑，有期徒刑上限就是15年。因此他直言，毒駕的案子是成年人，情況不一樣，至於該案，本來就不可能判死刑、無期徒刑。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「這種是一種特權，給了惡魔有至少兩次殺人機會。所以這種惡法該修」、「這法條已不適用，現今知識及3C的爆炸時代了，以前人們是良善純樸，現在已經差距太遠了，支持修法，這法律目前適用在6歲以下」、「以前的法令對當前的社會狀況可能已經不敷使用了」、「至少也應該要判到上限才合理」、「覺得沒悔意，態度囂張，應該依照成人來判，不認同這法，因為有些未成年真的會有僥倖心態，覺得自己囂張犯罪，大家也拿他沒辦法，故意搞大的」、「說真的，我也不能認同少事法」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
283 2 5363 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
不忍了！國民黨提告自由時報　求償200萬、要求刊澄清一個月
偷查同事年終...炫耀下場慘了
割頸案乾哥獄中鬧事！　郁方嗆「哪裡可教化」：訟棍、顛倒黑白
直擊／陳楚河現身了！吳敦告別式「大批警力戒備」
《陽光女子》登台影史票房冠軍！　打破《海角7號》18年紀錄

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

AI讓《哈利波特》情節成真！學者：「佛地魔日記」就像ChatGPT

親戚過年住一周「擠睡媳婦主臥」鬧翻　婆婆還不死心！問1句炸裂

年終領38K！她收到「男友紅包」開心又難過　網：好好珍惜

過年要包20小孩！終極苦主「一算噴破萬元」　網喊：別回家

國道3起追撞釀回堵　高公局示警下午6路段易塞

割頸案判12年、11年「死者父母怒了」　律師曝關鍵字：不能判死刑

年假「進廠維修」小心翻車！醫揭「網美濾鏡」下避雷關鍵

LV徵法文翻譯「時薪曝光」　網喊羞辱：難怪留不住外語人才

北捷板南線「3大新措施」全面上路！一票通勤族大讚：太貼心

才爆輾斃案！「台64恐怖逆向」畫面曝　女駕駛急閃：差點死在路上

IU、李聖經、芙莉蓮女神齊聚！　Disney+「多元劇種」爽看整年

馬上開運！2026新北燈會超萌線條小狗現身，15米巨型主燈震撼開箱！

大樂透1.8億頭獎送出去了！　「1注獨得」獎落高雄小港區

林依晨幫孩子存紅包！尪笑「比我有錢」　隋棠.吳中天14年後再合作：差一輪了

陳柏毓赴美前Live BP展球威飆152火球　林家正主動要求對決

中職生涯右外野僅守9場！　角度、球路尾勁大不同陳傑憲坦言生疏

爸討厭貓卻撿紙箱DIY用品　模擬行為動線滿滿寵溺～

包裹變爆裂物！宜蘭姊弟拆箱瞬間爆炸　玻璃全碎2人受傷送醫

高雄楠梓BMW酒駕

中華隊年假後狀態不能下滑！　曾豪駒下令：回來後就要準備「輸贏」

AI讓《哈利波特》情節成真！學者：「佛地魔日記」就像ChatGPT

親戚過年住一周「擠睡媳婦主臥」鬧翻　婆婆還不死心！問1句炸裂

年終領38K！她收到「男友紅包」開心又難過　網：好好珍惜

過年要包20小孩！終極苦主「一算噴破萬元」　網喊：別回家

國道3起追撞釀回堵　高公局示警下午6路段易塞

割頸案判12年、11年「死者父母怒了」　律師曝關鍵字：不能判死刑

年假「進廠維修」小心翻車！醫揭「網美濾鏡」下避雷關鍵

LV徵法文翻譯「時薪曝光」　網喊羞辱：難怪留不住外語人才

北捷板南線「3大新措施」全面上路！一票通勤族大讚：太貼心

才爆輾斃案！「台64恐怖逆向」畫面曝　女駕駛急閃：差點死在路上

快訊／彰化東螺溪驚見「1女浮水面」！　面部朝下明顯死亡

黑幫鬥毆！角頭拿摺疊刀刺死助陣男　法院認防衛過當判7年6月

男獨攀八仙山墜崖喪命！地形險惡搬運困難　今午黑鷹吊掛後送

許富凱小年夜報喜！　「新歌勇奪冠軍寶座」感動發聲

唐宮夜宴不再！河南春晚翻車　網狠批滿滿虛擬AI和廣告置入

不忍了！國民黨提告自由時報　求償200萬、要求刊澄清一個月

德銀行金庫破大洞！賊鑿穿牆壁得手至少11億　至今抓不到人

基隆中正區民宅火警！現場一片焦黑　疑「電線走火」釀禍

好奇同事年終…彰化芬園鄉農會老員工私查帳戶　偷偷炫耀遭法辦

南迴搞軌3／陳氏紅琛死因翻盤再翻盤！法醫找不到的「致命一針」

Ella揪吳尊.汪東城撒嬌 夢回《花樣少年少女》

生活熱門新聞

日女急找「這款台灣茶」　引萬人當柯南幫找茶

兒大罵「再不死我會破產」！患者一聽當天猝逝

過年習俗超多　大票轟「1陋習」：超級歧視

月薪3、4萬一直出國玩　竹科工程師嘆可悲

「白吉」過世！吉媽淚喊：今天要送走吉吉了　19萬粉絲心碎

買單踩雷「妳台灣人？」下一句讓她愣住

好市多遇大戶！2台購物車「擺滿1美食」暴利轉賣　網逆風

日本人用餐嚇到！來台「千萬不能說5字」　大票人共鳴

高雄蓮池潭煙火炸人群！　驚魂過程全都錄

二婚娶夏宇童今補宴客　孫協志2段情史起底1人曾坐牢

台灣爆紅「AV女優」作品消失　達人：玩完了

紅包行情變了？小孩過年「不包600元了」萬人點頭

「保全龍頭」遭爆欠上億健保！薪水發不出

台北街頭驚見電動小火車！網笑：天龍人的鬆弛感

更多熱門

相關新聞

嗆割頸少年「有種捅乾妹的X」遭調職

嗆割頸少年「有種捅乾妹的X」遭調職

新北市國中少年遭割頸案，最高法院近日裁定郭姓少年（乾哥）有期徒刑12年、林姓少女（乾妹）有期徒刑11年定讞，引發關注。有消息指出，乾哥先前在台北少年觀護所（少觀所）參與暴動行為，遭管理員嗆「有種拿刀捅你乾妹的X」。最終該名管理員以「涉不當管教」理由遭調職。

楊父控：1424萬捐款成乾哥賠償款

楊父控：1424萬捐款成乾哥賠償款

台美協定「美豬降稅」　教育部：營養午餐仍限國產肉

台美協定「美豬降稅」　教育部：營養午餐仍限國產肉

15歲少女遭男友壓床　他媽傳訊：先辦簡單婚禮

15歲少女遭男友壓床　他媽傳訊：先辦簡單婚禮

新北割頸案定讞！死者父怒：法官敢帶回去教嗎

新北割頸案定讞！死者父怒：法官敢帶回去教嗎

關鍵字：

割頸案未成年林智群

讀者迴響

熱門新聞

她「告男友性侵」隔日遭爆頭亡

嫌犯抓到了！宜蘭「包裹爆炸」釀2傷　疑與投資糾紛有關

日女急找「這款台灣茶」　引萬人當柯南幫找茶

嗆割頸少年「有種捅乾妹的X」遭調職

兒大罵「再不死我會破產」！患者一聽當天猝逝

財神降臨高雄小港！彩券行店員驚喜鳴炮

「J奶姬」泰國賣淫女遭查獲　價碼曝光

陳妍希離婚後首過年「送10歲兒大器安排」被讚爆！

宜蘭包裹炸彈客「背景曝光」！疑為39萬投資款犯案

專訪／馬國畢親妹車禍過世　曝神明感召過程！

過年兼職保全11hrs「日薪6000元」內容曝！網羨煞

台南人妻以為老公在家！小年夜接警通知「夫燒成焦屍」心碎

北捷龍山寺站深夜驚魂！乘客全衝下車

過年習俗超多　大票轟「1陋習」：超級歧視

月薪3、4萬一直出國玩　竹科工程師嘆可悲

更多

最夯影音

更多
IU、李聖經、芙莉蓮女神齊聚！　Disney+「多元劇種」爽看整年

IU、李聖經、芙莉蓮女神齊聚！　Disney+「多元劇種」爽看整年
馬上開運！2026新北燈會超萌線條小狗現身，15米巨型主燈震撼開箱！

馬上開運！2026新北燈會超萌線條小狗現身，15米巨型主燈震撼開箱！

大樂透1.8億頭獎送出去了！　「1注獨得」獎落高雄小港區

大樂透1.8億頭獎送出去了！　「1注獨得」獎落高雄小港區

林依晨幫孩子存紅包！尪笑「比我有錢」　隋棠.吳中天14年後再合作：差一輪了

林依晨幫孩子存紅包！尪笑「比我有錢」　隋棠.吳中天14年後再合作：差一輪了

陳柏毓赴美前Live BP展球威飆152火球　林家正主動要求對決

陳柏毓赴美前Live BP展球威飆152火球　林家正主動要求對決

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面