LV徵法文翻譯「時薪曝光」　網喊羞辱：難怪留不住外語人才

台灣路威股份有限公司（Louis Vuitton）近日貼出徵才廣告，要找法文翻譯短期工讀生，除了要擔任活動現場的法文翻譯，還要協助工匠完成現場需求。不過薪資曝光後，就引起許多網友直言，「精品開這種價格，是在明示品牌貶值得多厲害嗎」、「台灣真的都這樣，難怪留不住外語人才」。

LV徵法文翻譯！時薪210元

台灣路威股份有限公司先前貼出招募「法文翻譯短期工讀生」的廣告，工作內容包含擔任法文翻譯，協助溝通；陪伴工匠出席活動，協助支援並成為溝通橋樑；協助工匠完成現場需求；完成主管指派的相關支援工作。

職務需求部分，包含流利法語口說、中文溝通能力佳；具備良好人際溝通能力；有服務或活動支援經驗者佳；有耐心、細心，能適應快節奏工作。至於待遇部分，為時薪210元，是短期工讀。

一票網友看傻眼：羞辱誰呢？

薪資曝光後，大票網友直呼，「這薪水害我以為LV一個包包賣500」、「法文系畢業的人路過，我們學費平均下去一小時都不只210，羞辱誰呢」、「這根本欺負台灣人，要流利法文口說。計價應該是一樣的數字，但是用歐元吧」、「北投媽媽徵陪玩姐姐，陪看電視工讀時薪$500，給我們高奢精品LV做參考」。還有網友回應，「我現在當口譯的時薪都是好幾千起跳（看案子），結果時薪開210，還是國際知名LVMH超有錢集團，真的是不要來欺負台灣人欸」。

目前實際查看徵才網站，目前該職缺已經不在頁面上。對於網友評論，截稿前，業者也尚未公開說明或回應。