送女友「6萬鈔票氣球」手滑飛上天！　男友當場跪地痛哭

▲▼送女友「6萬鈔票氣球」手滑飛上天。（圖／翻攝自IG／＠hyoga）

▲男子大手筆將整串現金繫在氣球上放入禮物盒，準備讓女友驚喜開箱。（圖／翻攝自IG／＠hyoga）

記者張方瑀／綜合報導

浪漫驚喜竟變成荷包大失血！德國一名年輕男子日前為了慶祝週年紀念日，他大手筆將整串現金繫在氣球上放入禮物盒，準備讓女友驚喜開箱。沒想到就在兩人甜蜜擁抱時，氣球竟然當場脫手飛向夜空，價值約2000美元（約新台幣6.4萬元）的薪水就這樣在眼前「噴掉」，讓原本浪漫的氣氛瞬間降至冰點。

精心準備「鈔票氣球」 浪漫開箱閃瞎眾人

綜合外媒報導，這段在網路上引發熱議的影片拍攝於深夜的一處戶外停車場。影片中可以看到，這名身穿黑色西裝的男子在桌上放了一個繫著紅絲帶的巨型白色禮盒，盒內不僅透出浪漫的粉紅燈光，還藏著一顆特製氣球，下方則懸掛著由多張大面額鈔票連接而成的錢串。

當穿著黑色套裝的女友興奮地掀開盒蓋時，氣球帶著閃亮的現金串緩緩升起。女子當下顯得既震驚又感動，甚至顧不得眼前的現金，立刻轉身與男友緊緊相擁，畫面看起來既溫馨又讓人羨慕。

▲▼送女友「6萬鈔票氣球」手滑飛上天。（圖／翻攝自IG／＠hyoga）

▲氣球手滑飛上天後追不回。（圖／翻攝自IG／＠hyoga）

一個擁抱變悲劇 　6萬台幣當場飛走

不料，就在兩人甜蜜擁抱的下一秒，畫面中的字幕突然變換為「但接著這件事發生了」。由於女子在擁抱時不慎鬆手，原本抓著的氣球瞬間脫離掌控，整串現金就這樣跟著氣球直衝夜空。

女子見狀立刻轉身奔跑試圖拉住垂下的錢串，但氣球上升速度過快，根本抓不住；一旁的男友更是心急如焚，甚至脫下身上的西裝外套往空中猛甩，希望能勾住鈔票，可惜最終仍宣告失敗，只能眼睜睜看著血汗錢消失在黑夜中。

心碎男跪地崩潰　女友冷回：再去賺就好

眼見辛苦積蓄化為烏有，該名男子當場崩潰，不敢置信地跪倒在地並雙手掩面。女子隨後跪在他身邊試圖安慰，表示「心意才是最重要的」；男子則心痛直呼，「寶貝，那是我的薪水耶！」沒想到，女友竟語出驚人地冷回一句，「那你就再去多賺一點錢啊。」

這段影片最後標註「大約2000美元就這樣打水漂了」。影片曝光後也引起網友兩極反應，有人同情男子的遭遇，也有人對女友最後的反應感到傻眼。

02/13

283 2 5363 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

大陸外交部長王毅13日在德國慕尼黑與德國外交部長瓦德福（Johann Wadephul）、法國外交部長巴霍（Jean-Noel Barrot）舉行三方外長會晤，這是中德法外長首次舉行三方會晤。大陸官媒引述瓦德福稱，德國、法國重申堅定奉行一個中國政策，致力於發展長期穩定的對中關係。

