政治 政治焦點 國會直播 專題報導

你都落選了...許智傑緊跟發紅包行程　「邁式幽默」讚他第一名

▲立委許智傑參加高雄市長初選落選，還是跟市長陳其邁「愛相隨」 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲立委許智傑參加高雄市長初選落選，還是跟市長陳其邁「愛相隨」 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市長陳其邁任內最後一次發紅包，不但吸引粉絲民眾到場，也讓不少即將要參與選舉的議員參選人以及立委到場，就是想透過「最強母雞」的光環來增加曝光率，其中，參選高雄市長初選失利的立委許智傑也在行列當中，讓陳其邁抓到機會可以發揮「邁式幽默」，「你都市長落選了，怎麼還在跑攤？」

15日上午9點多，陳其邁來到右昌元帥廟發紅包，在致詞的時候特別提到，前一天在鳳山跑行程時才碰到許智傑，他當場開玩笑說：「啊....你市長落選，怎麼還在跑攤？」許智傑則回說，「這就是一定要做的代誌。」陳其邁稱讚表示，許智傑一年365天都在服務選民，「第一名的服務精神」，經得起考驗，也值得鼓勵。

▲立委許智傑參加高雄市長初選落選，還是跟市長陳其邁「愛相隨」 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲面對「邁式幽默」，許智傑也尷尬笑了一下，無形中也透露了彼此間的好交情 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲立委許智傑參加高雄市長初選落選，還是跟市長陳其邁「愛相隨」 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲陳其邁在小年夜來到右昌元帥廟參拜，同時向市民發紅包 。（圖／記者吳奕靖攝）

現場氣氛一度被陳其邁帶往立法院的趣事。他說，有次在立法院審預算，外面有人喊「市長好」，結果回頭的全都是曾選過市長的人，當時陳其邁覺得「想說現在還是在選嗎？」連旁邊也有參選市長的人一起回頭。最後才發現，人家是在叫「許智傑」，因為對方曾擔任他鳳山市長，才有這樣的稱呼。

陳其邁笑說，現在自己仍是市長，只是「剩下一年多，也快卸任了」，若未來卸任之後走到哪裡若有人喊「市長好」，自己還是會自然回頭看看，「頭還是會轉一下。」一席話看似玩笑，卻也讓現場氣氛微妙升溫，言語中也透露了陳其邁對市民的不捨。

02/13 全台詐欺最新數據

關鍵字：

高雄民進黨2026高雄市長選舉陳其邁許智傑紅包

