陸春節高速公路免費首日現「車龍」　電動車主「短充多次」大挑戰

▲大陸春節高速公路免收費首日便湧現長長車龍。（圖／翻攝微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸2026年春節連假高速公路免費通行於今（15）日0時啟動，首日夜裡便出現排隊等候通行的車流。湖北預估假期期間日均車流量約235萬輛，較去（2025）年同期增加約8.3%；河南則預測9天總車流量可突破2700萬輛。隨著電動車比例提高，服務區充電排隊時間延長與低溫續航下降，也成為返鄉車主面臨的挑戰。

《深港在線》報導，2月15日零時剛過，武漢漢蔡高速琴台收費站的欄桿緩緩抬起，一排早已等候多時的車輛魚貫而出。不到三分鐘，原本停在入口不遠處、打著雙閃的幾十輛轎車便消失在夜色中。這是2026年春節假期高速公路免費通行的第一夜。

據了解，14日晚間已有車輛提前在收費站外等候，部分駕駛接近零時欲提前通行，經工作人員提醒後依規定等候。現場人員表示，不少駕駛今次已熟悉規則，只要15日0時後下高速即可享受免費，因此選擇在夜間上路，也造成車流擁堵，形成紅色尾燈並列的長長「車龍」。

根據湖北省公路事業發展中心預測，假期期間高速公路日均出口流量約235萬輛，約為平日兩倍；河南預估日均約300萬輛，並以正月初六為高峰。隨車流增加，服務區充電需求同步攀升。數據顯示，春運高峰期間部分熱門服務區充電排隊時間超過100分鐘，個別路段曾出現單樁排隊數小時情況。

冬季低溫影響電池效能，續航可能下降20%至30%，充電效率亦隨之降低。部分建議認為，駕駛可採取「短充多次」方式，在電量約30%時補充至80%即離開，以縮短單次停留時間；另可透過遠端預熱電池提升效率，或在必要時駛離高速至附近城市充電站補能。