才爆輾斃案！「台64恐怖逆向」畫面曝　女駕駛急閃：差點死在路上

記者劉維榛／綜合報導

台64線恐怖逆向險釀傷亡！一名女駕駛痛批，14日深夜行經台64線準備下五股時，竟遇到一輛轎車逆向高速衝來，完全未減速，嚇得她緊急往右閃避，後方車輛也急煞才避免連環撞，「差點死在路上」。由於行車記錄器反光拍不到車牌，原PO急求目擊駕駛提供畫面協助檢舉。

原PO在Threads發文指出，當時她沿著台64線行駛，準備下五股交流道，視線前方卻突然出現車燈直逼而來，下一秒才驚覺對方竟是逆向行駛，而且速度不慢，完全沒有減速跡象。她形容，那瞬間腦袋一片空白，只剩本能反應。

原PO驚魂未定表示，當下只能猛打方向盤往右閃避，根本顧不得後方還有一輛汽車與一輛重機，場面險象環生。所幸後方駕駛也及時減速，沒有發生追撞，「不然我們會一起變成一灘爛泥廢鐵！」

駕駛呼求記錄器畫面檢舉：不想放過對方

她也坦言自己其實是新手駕駛，「差點死在路上，要不是我反應快！」事後查看行車記錄器，卻因反光沒拍清楚對方車牌，氣得上網求助，盼望當時行經台64線、準備下五股的駕駛能提供影像，協助她檢舉，「這種危險三寶，我真的不想就這樣放過他！」

