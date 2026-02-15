「開飛機回家過年」挨批炫富　陸男稱：非常普通的事

▲江先生駕駛的直升機。（圖／翻攝紫牛新聞）

記者陳冠宇／綜合報導

近日，一則「開直升機回老家過年」的短影片在大陸網上引發關注。2月14日，開飛機的當事人江先生表示，他覺得這是一個非常普通的事，他介紹，2月13日，他駕駛直升機從南京返回淮安老家，全程206公里，僅用時50多分鐘。

《揚子晚報》報導，江先生告訴媒體，出發前他查看導航，駕車返回淮安原本就需要兩個多小時，當天高速路況擁堵，導航顯示耗時將近三個半小時，實際路上甚至可能要四五個小時才能抵達。

此外，據江先生介紹，直升機起降場地要求相對寬泛，僅需籃球場大小的區域即可，但並非能隨意降落，「臨時起降點得到批覆之後才允許起飛和降落」，且飛行前需提前提交飛行計劃，獲得允許後才能執行飛行。

擁有8年通用航空從業經驗的江先生表示，並非首次以這樣的方式返鄉，每年他都會用實際行動踐行通用航空普及的理念。

▲在直升機上的視角。（圖／翻攝紫牛新聞）

江先生還打算為家鄉的鄉親們準備體驗活動，目前已申請目的地周邊2至3公里的空域，他表示「如果空域申請下來之後，我們會進行起飛，但是空域沒有申請下來，我們按照法律規定，我們就待在地上是不起飛的，一切都是以合法合規為準」。

另一位山東男子則是開飛機帶父返鄉過年。2月6日，一架小型飛機從山東日照嵐山通用機場升空，朝著泰安方向飛去，駕駛艙內的日照九天航空飛行俱樂部教員趙四方今年帶著父親趙興亮以一種新穎的返鄉方式，回老家過年。

趙四方稱，他從2015年開始學習駕駛小型飛機，2021年正式成為日照九天航空飛行俱樂部教員，當天他駕駛的是一架售價人民幣108萬元的單發雙座輕型運動飛機「阿若拉SA60L」帶著父親回家過年，飛機時速130公里。

「這也是父親第一次體驗坐小型飛機回家過年，內心非常激動、自豪」，趙四方說，父親以前根本不敢想可以坐著兒子開的飛機回家過年，「我預計正月初八再次駕駛這架小型飛機返回公司」。

▼父子一起登上飛機返鄉。（圖／翻攝極目新聞）