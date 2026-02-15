見證小女兒結婚！慈濟病房化身婚禮現場　助癌末病人圓夢

▲農曆春節前夕，花蓮慈院病房化身為溫馨的婚禮現場，為肝癌末期病人陳先生完成此生最深的心願「親眼見證小女兒結婚」。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

農曆春節連假前夕，花蓮慈濟醫院病房化身為溫馨的婚禮現場，在醫療團隊與家屬的努力下，為肝癌末期病人完成此生最深的心願–「親眼見證小女兒結婚」。粉色的婚禮佈置、盛開的花束與祝福影片，出自花蓮慈院第一整合後送病房護理團隊的巧思，讓原本安靜的病房在年節前夕，充滿愛與淚水。

70歲的陳先生因為長期肝硬化合併肝癌，2026年年初因腰背及右側肋胸疼痛至急診就醫，檢查發現肝臟腫瘤復發，且已轉移至骨骼及身體多處，病情進展至末期。面對生命倒數，陳先生最放不下的是四個子女中最小的女兒尚未結婚，最大的心願便是能親眼見到小女兒步入婚姻，確定未來有人陪伴、有人照顧。

▲身著太魯閣族新娘禮服的香婷與泰雅族的新郎李銘，在牧師、醫療團隊與親友的見證下，交換戒指。

原訂於6月舉行的婚禮，家屬考量父親身體狀況，先將婚期提前至2月14日情人節。然而隨著病情快速惡化，父親體力明顯衰弱，2月5日與醫療團隊討論後，家屬再度做出艱難卻充滿愛的決定，將婚禮提前至2月12日，並選擇在醫院病房內完成這場人生重要的儀式。急診後送病房護理長周云鵑說，巧合的是，後來得知2月12日也是陳先生與妻子的結婚紀念日。

▲香婷在儀式中以母語告訴父親「香婷已經結婚了，你也一起參加了」，看父親露出微笑，香婷也撒嬌的在父親臉上送上溫馨一吻。

醫護團隊得知後全力支持，在短短數日內，與新娘香婷密集聯繫規劃，包含婚禮場布公司、討論流程、協助聯絡牧師與親友，並與護理團隊一同動手佈置會場。病房內佈置了漂亮的花束、粉色系婚禮背景，護理長周云鵑與護理團隊還特別準備祝福影片，婚禮當天播放時，不少觀禮的家人與醫護人員紅了眼眶，場面溫馨感人。

▲在新娘哽咽落淚的時候，新郎緊握著新娘的手，給了她最大的支持，也向新娘的父親宣告，會用心好好照顧他寶貝的小女兒。

身著太魯閣族新娘禮服的香婷與泰雅族的新郎李銘表示，為了完成父親心願，才下定決心提前婚禮。香婷說，婚禮當天心情既緊張又不捨，儀式中她以母語告訴父親「香婷已經結婚了，你也一起參加了」，看著圓滿心願的父親露出微笑，香婷也撒嬌的在父親臉上送上溫馨一吻。

▲護理團隊一同動手佈置會場，儀式進行時，不少觀禮的家人與醫護人員紅了眼眶，場面溫馨感人。

新娘阿姨高儷吟感動表示，原本婚禮預計在家鄉舉行，沒想到醫院主動協助場地佈置、醫護用心照顧病人，做到這樣的程度，讓全家人既驚訝又感動。當婚禮正式開始時，香婷從原本籌備婚禮緊張的情緒，逐漸轉變成歡喜與感謝，但也充滿著對父親的不捨，在新娘哽咽落淚的時候，新郎緊握著新娘的手，給了她最大的支持，也向新娘的父親宣告，會用心好好照顧他寶貝的小女兒。

病房副護理長林怡瑄指出，陳先生早已意識到自身狀況，只盼能在生命最後見證小女兒完成婚姻；在安寧團隊介入與家屬支持下，協助完成這個心願。她感性表示，能透過護理專業陪伴病人走完人生最後一段路，讓醫療照護不只是救命的專業，更是有溫度的陪伴。

