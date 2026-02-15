　
    • 　
>
政治

小年夜發表春節談話　賴清德：新年持續強化國防捍衛國家安全

▲▼ （0215 1800照片才可用) 賴清德於小雪山雷達站發表春節談話 。（圖／總統府提供）

▲賴清德於小雪山雷達站發表春節談話。（圖／總統府提供）

記者崔至雲／台北報導

今（15日）是小年夜，總統賴清德特別在小雪山雷達站發表春節談話，他提到，過去一年，台灣面臨許多挑戰，大家也在考驗當中淬鍊成長，把握機會，讓國家站得更高、看得更遠、變得更強韌；新的一年，他會率領執政團隊、馬不停蹄，繼續努力，他們要繼續強化國防實力以及治安工作，捍衛國家安全與維護社會安定。

賴清德表示，這裡是小雪山雷達站，是全國海拔最高的海軍單位，位於高達3,020公尺的山頂上，他來和國軍官士兵一起圍爐，為他們加油打氣。在農曆春節，家家戶戶團聚的時刻，有許許多多國人同胞、也都跟這裡的國軍同仁一樣，堅守崗位、努力付出。

賴清德說，他要感謝國軍、海巡的弟兄姊妹，全年無休保家衛國；也要感謝警消、醫護、海關、移民、環保、水電氣、公共運輸等夥伴，維護社會正常運作，讓國人可以安心過年。

賴清德提到，過去一年，台灣面臨許多挑戰，大家也在考驗當中淬鍊成長，把握機會，讓國家站得更高、看得更遠、變得更強韌。台灣最美的風景，不只在山海之間，也在每一位攜手共患難的身影當中。

▲▼ （0215 1800照片才可用) 賴清德於小雪山雷達站發表春節談話 。（圖／總統府提供）

賴清德指出，「我們看到，從各地馳援災區的搜救大隊和超人志工；我們看到，不畏風雨、搶修道路和水電通訊設施的工程夥伴。我們更會記得為了救災付出生命的英雄，以及捨身保護陌生人的勇敢市民。這一切，都讓我們深受感動、更充滿感激」。還有無數無名英雄，是撐起台灣經濟半邊天的中小微企業；無名英雄，是百工百業裡，腳踏實地、認真生活的每一位台灣人。每一分打拚，都凝聚成台灣最堅強的力量。

賴清德說，新的一年，他會率領執政團隊、馬不停蹄，繼續努力。他們要繼續強化國防實力以及治安工作，捍衛國家安全與維護社會安定。他們更要穩健推動各項經濟建設，讓台灣在全球的科技與產業競爭中保持領先。他們要助產業一臂之力，進行全球布局；他們也要幫助中小微企業、更多實際有力的支持，為台灣企業創造更大空間，同時要強化中南部各項建設，落實均衡台灣的目標。

賴清德也說，他們更要繼續推動各項社會投資和社會福利、照顧弱勢，從今年1月開始，每胎生育給付加計生育補助共10萬元。低收入戶每人每月增加1000元，中低收入戶每人每月增加750元。行政院也已經通過老農津貼，從每人每月8,110元調高到1萬元，國民年金老年給付，由每月4,049元，調高到5千元。待立法院審議通過後，就可以實施。政府不但要照顧好人民的飯碗，讓敢拚的人有舞台，讓肯做的人有希望，也要讓鰥寡孤獨、身障者，得到照顧。

賴清德說，「各位親愛的國人朋友，新的一年，祈求台灣國泰民安、風調雨順。祝福大家新年快樂、人人平安、家家幸福、七喜春來；讓我們一起攜手向前，迎接更美好的一年！」。

▲▼ （0215 1800照片才可用) 賴清德於小雪山雷達站發表春節談話 。（圖／總統府提供）
 

02/13 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

小年夜春節賴清德新年國防

