鋒面除夕抵達「下半天雨最大」　北東濕涼探15度

▲除夕將有鋒面和東北季風影響，北部和東半部轉濕涼。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

今天小年夜(15日)大致多雲到晴，不過明天除夕要變天了，一道鋒面預計明上午抵達台灣北部附近，北部和東部轉為有雨，且降雨範圍廣闊，除夕下半天雨最大，初二過後水氣減少，另東北季風增強，除夕到初二北東也將轉為涼冷天氣，低溫探15度。

中央氣象署預報員劉沛滕表示，今天多雲到晴，僅花東、恆春半島有零星降雨，明天將有一道鋒面形成並慢慢通過台灣，預計明天上午抵達台灣北部附近，北部、東半部轉變成局部短暫降雨的天氣型態，桃園以北、宜蘭、花蓮降雨範圍廣闊，新竹、苗栗、台東、恆春半島明天也會逐漸轉變為零星降雨。

▲降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

劉沛滕進一步指出，明天除夕到初一降雨明顯，雨較大的時間點出現在除夕下半天，北海岸迎風面地區也有較大雨勢，中南部雲量增加，但大致維持多雲到晴的穩定天氣。

初二過後水氣減少，劉沛滕說明，降雨分布在東半部、大台北東側，並持續至初五，其中初四水氣略為增加，北部山區也會有零星降雨的機率，大致上西半部為較穩定、多雲到晴的天氣型態。

除夕到初二將有東北季風影響，溫度出現變化，劉沛滕表示，今天白天高溫可到28度，日夜溫差大，明天除夕鋒面通過、東北季風增強，高溫約20度出頭，氣溫有下降趨勢。

▲一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

劉沛滕指出，初一、初二一整天偏涼冷，低溫可到15到16度，高溫不會超過20度，北台灣涼冷，中南部、花東明天在東北季風增強後氣溫下降，中南部則是日夜溫差大，整體溫度略降，高溫時間減短，涼冷東北季風在初三後減弱，溫度回升，夜裡仍偏涼。

劉沛滕提醒，金門、馬祖明天上午之前有局部霧影響能見度，中部以北夜晚到明天上午也有局部霧影響能見度，南部明晨也有局部霧，能見度比較差行車也要注意交通安全。