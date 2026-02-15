內政部提醒準備團圓飯要點！　「人離火熄」、「湯不滿」　

▲內政部提出春節防火守則 。（圖／內政部提供）



記者崔至雲／台北報導

農曆春節期間，常因圍爐或準備年菜導致煮菜燒焦、抽油煙機積垢引火以及油鍋起火等危害發生。內政部表示，春節返鄉團圓、歡聚慶賀之際，務必提高警覺，切勿因一時大意造成人命傷亡及財物損失，提醒國人使用廚房爐火與電器時，請牢記「人離火熄」及「5不1沒有」的安全守則。

內政部消防署指出，113年全國住宅火災起火原因中，以電氣因素位居第一，共發生1,523件，佔43.9%；其次為爐火烹調因素，共發生847件，佔24.4%。內政部提醒民眾過年圍爐準備團圓飯要注意「人離火熄」、「湯不滿」，避免佳餚經長時間烹煮焦化起火或溢出熄滅爐火而造成瓦斯外洩，引發危害。若不慎遇到油鍋起火，謹記「保持冷靜」、「蓋上鍋蓋」及「關閉爐火」等3步驟，同時靜置2分鐘以上。

另外，春節也是用電量大增的時候，用電安全尤其重要，切記用電不超過負載、電線不綑綁折損、插頭不潮濕污損、電源插座不長插、電器周圍不放可燃物，及沒有商品安全標章的電器不買不用等「5不1沒有」口訣，以避免電器或電線因素造成之火災。

內政部呼籲，住家應自行裝設「住宅用火災警報器」，它在火災發生初期可偵測濃煙或高溫，發出高分貝聲響，讓我們及早發現火災、及早滅火或逃生，才有機會保護全家人安全，還沒有安裝住宅用火災警報器的民眾，最好能趕緊安裝。