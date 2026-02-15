　
社會 社會焦點 保障人權

畫面曝光！南投2車攔腰挨撞慘翻　「動森居民」湧上前分工救人

記者高堂堯、黃資真／南投報導

南投縣草屯鎮中興路及中山街口14日晚間發生車禍！轎車、自小客貨車通過路口時互撞，其中轎車當場被撞翻，躺在路口，所幸在附近熱心民眾的協助下，協助車內受困的幼兒與一對夫妻逃生，連同廂型車駕駛共4人一同送醫救治後皆無生命危險，詳細肇事原因還有待釐清。

▲▼ 南投路口發生車禍，熱心民眾湧上前協助將翻覆車內的一家三口救出 。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

▲南投路口發生車禍，熱心民眾湧上前協助將翻覆車內的一家三口救出 。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

畫面中可以看見，兩部車幾乎是同時間出現在路口，結果在交叉處發生碰撞，白色自小客車被攔腰撞上分隔島後翻覆，另部車的車頭開花，事發後不到30秒，路過的轎車立刻停在後方，跑下車查看車內情況，一旁民眾則拿出自家的三角錐警示，大家分工合作下，先後從車窗內抱出孩子，再協助夫妻倆從後車廂爬出。

初步調查，14日晚間10時許，中興路、中山南街口號誌已由原號誌切換為閃光號誌，自小客貨車沿中山南街行駛，自小客車沿中興路由東往西直行，結果在路口發生碰撞，警消獲報到場後，將一家三口與自小客貨車駕駛共4人送醫救治，所幸皆無大礙，至於肇事責任部分有待警方調查釐清。

▲▼ 南投路口發生車禍，熱心民眾湧上前協助將翻覆車內的一家三口救出 。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

草屯分局強調，新年將至，許多民眾舉家出遊，務必注意交通安全並遵守交通規則及號誌指示，以維護交通安全；如行經路口謹記減速慢行，注意路口車況，如遇閃光號誌或有「停」、「讓」標誌、線路口，閃黃燈(或「讓」標誌、線)應減速後左右查看再小心通過，閃紅燈則應完全靜止後查看有無車輛並禮讓幹道車輛通過再通行。

草屯警分局分局長張基銘表示，草屯鎮、中寮鄉有九九峰氦氣球樂園、九九峰動物樂園及石龍宮等眾多知名景點，春節期間預計將有大量車潮，草屯分局於多處重要路口均編排有交通疏導勤務，除守護民眾交通安全並祝福大家新年快樂外，也呼籲民眾出遊時務必注意交通安全，遵守交通規則，平平安安出門、快快樂樂回家！
 

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

