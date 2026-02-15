　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

王毅指「台灣有事」侵犯中國主權　林佳龍嗆謬論：台灣中國互不隸屬

▲▼總統賴清德舉行「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會-林佳龍。（圖／記者黃克翔攝）

▲外交部長林佳龍。（圖／記者黃克翔攝）

記者崔至雲／台北報導

中國外交部長王毅昨（14日）在德國出席慕尼黑安全會議時，對於日本首相高市早苗針對「台灣有事」的國會答詢，認為這是「直接侵犯中國領土主權」。對此，外交部長林佳龍今（15日）駁斥，認為這樣的言論是謬論，強調中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬。

王毅在演說後的問答環節中，針對亞太地區緊張情勢，指控日本「仍殘留對台灣進行侵略與殖民統治的野心，軍國主義的幽靈仍在徘徊」。他特別點名高市早苗日前表示「台灣有事」可能構成日本「存亡危機事態」，批評該說法「直接侵犯中國的領土主權，絕對無法接受」，並強調「我們當然不能同意，14億中國人民也無法接受」。

據此，林佳龍指出，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬；不論是從歷史事實、客觀現實，或是根據國際法，台灣的主權從不屬於中華人民共和國，只有台灣2,300萬人民有權決定台灣的前途；任何扭曲台灣主權地位的說法，都不會改變台海的現狀及國際公認的客觀事實。

林佳龍提到，王毅在上述會議中侈言「恪守《聯合國憲章》宗旨」，並將亞太地區近期的緊張情勢歸咎於他國。但事實上，中國近期在周邊進行軍事挑釁，多次公然違反《聯合國憲章》有關「不得使用武力或威脅使用武力」的原則，嚴重威脅區域和平穩定，干擾國際海、空交通及商貿往來，在在凸顯言行不一的霸權心態。

外交部呼籲北京當局尊重中華民國台灣存在的客觀事實，共同維護區域和平穩定，立即停止誤導國際視聽，不再無端挑釁；惟有務實理性正視透過與代表台灣人民的民選政府進行尊重與平等的對話，才能改善兩岸關係。

外交部也呼籲國際社會持續以實際行動支持民主台灣，同聲譴責中國一再片面改變現狀、透過脅迫與軍事等各種手段，恫嚇他國的蠻橫舉措。台灣將與民主夥伴團結一致，共同撐起「民主保護傘」，一起面對威權主義的挑戰，守護共同價值及以規則為基礎的國際秩序，偕力維護台海和平穩定與印太區域安全。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
283 2 5363 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
定位沒動女友急報警！24歲黃牌重機騎士死亡
台南人妻以為老公在家！突接警通知「夫燒成焦屍」心碎了
叫飛機等我、幫我送護照　駐外館處不是旅行社！揭密外交官無奈日
快訊／承德路公車狂冒煙！司機急停車滅火
勇敢報警！　28歲華裔女「告男友性侵」隔日遭爆頭亡

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

傳晶片條文未納入台美協定　國民黨團：若真的就是黑箱談判

你都落選了...許智傑緊跟發紅包行程　「邁式幽默」讚他第一名

叫飛機等我、幫我送護照　駐外館處不是旅行社！揭密外交官無奈日常

內政部提醒準備團圓飯要點！　「人離火熄」、「湯不滿」　

王毅指「台灣有事」侵犯中國主權　林佳龍嗆謬論：台灣中國互不隸屬

遭民眾哽咽喊「找回良心」　黃國昌：絕不走小綠路線

AIT首度參展台北燈節！　手工意象花燈歡慶美國建國250週年

綠營農曆年前整隊希望落空　北桃首長人選還在醞釀

北市春節「小年夜照常收垃圾」　初一至初三、初六「停收4天」

學者：台美貿易協定改變「矽盾」　台灣不再不可替代

IU、李聖經、芙莉蓮女神齊聚！　Disney+「多元劇種」爽看整年

馬上開運！2026新北燈會超萌線條小狗現身，15米巨型主燈震撼開箱！

大樂透1.8億頭獎送出去了！　「1注獨得」獎落高雄小港區

林依晨幫孩子存紅包！尪笑「比我有錢」　隋棠.吳中天14年後再合作：差一輪了

陳柏毓赴美前Live BP展球威飆152火球　林家正主動要求對決

中職生涯右外野僅守9場！　角度、球路尾勁大不同陳傑憲坦言生疏

爸討厭貓卻撿紙箱DIY用品　模擬行為動線滿滿寵溺～

包裹變爆裂物！宜蘭姊弟拆箱瞬間爆炸　玻璃全碎2人受傷送醫

高雄楠梓BMW酒駕

中華隊年假後狀態不能下滑！　曾豪駒下令：回來後就要準備「輸贏」

傳晶片條文未納入台美協定　國民黨團：若真的就是黑箱談判

你都落選了...許智傑緊跟發紅包行程　「邁式幽默」讚他第一名

叫飛機等我、幫我送護照　駐外館處不是旅行社！揭密外交官無奈日常

內政部提醒準備團圓飯要點！　「人離火熄」、「湯不滿」　

王毅指「台灣有事」侵犯中國主權　林佳龍嗆謬論：台灣中國互不隸屬

遭民眾哽咽喊「找回良心」　黃國昌：絕不走小綠路線

AIT首度參展台北燈節！　手工意象花燈歡慶美國建國250週年

綠營農曆年前整隊希望落空　北桃首長人選還在醞釀

北市春節「小年夜照常收垃圾」　初一至初三、初六「停收4天」

學者：台美貿易協定改變「矽盾」　台灣不再不可替代

盧弘喆非洲「與白獅漫步」惹議！　遭控動物疑被打鎮定劑

三峽休旅車搶快左轉　5歲女童挨撞全身擦挫傷！驚悚影片曝

主動式ETF點火！　台股ETF投資人金蛇年平均賺逾11萬元

送女友「6萬鈔票氣球」手滑飛上天！　男友當場跪地痛哭

傳晶片條文未納入台美協定　國民黨團：若真的就是黑箱談判

一年捉蛇6千隻、摘蜂巢4千巢　台南捕蜂捉蛇機制更即時

買彩券時「強迫症」買放不整齊那張　台北男幸運刮中百萬

定位沒動女友急報警！嘉義24歲黃牌重機騎士　自撞電桿噴飛亡

LV徵法文翻譯「時薪曝光」　網喊羞辱：難怪留不住外語人才

受傷橘貓獲「雙層頸圈」伺候！都是演技惹的禍

孫協志.夏宇童交換鑽戒親吻　見5566上台脫口：慘了！

政治熱門新聞

16歲少年「昌粉變昌黑」原因曝　哽咽盼黃國昌找回良心

學者：台美貿易協定改變「矽盾」　台灣不再不可替代

作家：台美貿易協定「死裡逃生」　台灣矽盾未來堪憂

洪申翰看到珍奶「嘴角失守」　親曝原因笑什麼

這4天停收！　北市春節「垃圾收運時間表」曝

別把外館當旅行社！　揭密外交官無奈日常：叫飛機等我、護照送景點

遭民眾哽咽喊「找回良心」　黃國昌：絕不走小綠路線

英國護照寫1字遭拒入境　外交部：已請駐外館處協助今日內取得簽證

從2025年初大罷免到2026大彈劾！　朝野一路惡鬥誰也不讓

聲援高金素梅嗆綠司法追殺　洪秀柱：明天就對付任何不順從的人

柯志恩推高雄庶民美食地圖　麻糬、剉冰、豆花樣樣有

再爆李四川琉球惡霸家族史　四叉貓：姪子工地潑漆、車放武士刀

春節連假首日！陳其邁率團隊連跑6廟參香

駐台大使自豪喊「我是台灣人」！夜市練就道地中文　曾奪歌唱冠軍

更多熱門

相關新聞

2月底訪中　德總理梅爾茨：期待與中方密切高層交往

2月底訪中　德總理梅爾茨：期待與中方密切高層交往

德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）將於2月底首次訪問中國大陸，並將攜由30名高級經濟界代表組成的大型代表團同行。在此之前，梅爾茨14日在慕尼黑會見大陸外交部長王毅時表示，德方奉行一個中國政策，期待與中方密切高層交往，推進各領域合作。

《經濟學人》：高市早苗是全球最具權勢女性

《經濟學人》：高市早苗是全球最具權勢女性

高市早苗報平安　不敢就醫原因惹心疼

高市早苗報平安　不敢就醫原因惹心疼

Seedance 2.0惡搞高市早苗影片遭炎上

Seedance 2.0惡搞高市早苗影片遭炎上

情人節謝衣鳯告白　陳素月開箱巧克力

情人節謝衣鳯告白　陳素月開箱巧克力

關鍵字：

王毅高市早苗林佳龍

讀者迴響

熱門新聞

嫌犯抓到了！宜蘭「包裹爆炸」釀2傷　疑與投資糾紛有關

嗆割頸少年「有種捅乾妹的X」遭調職

財神降臨高雄小港！彩券行店員驚喜鳴炮

「J奶姬」泰國賣淫女遭查獲　價碼曝光

陳妍希離婚後首過年「送10歲兒大器安排」被讚爆！

兒大罵「再不死我會破產」！患者一聽當天猝逝

專訪／馬國畢親妹車禍過世　曝神明感召過程！

過年兼職保全11hrs「日薪6000元」內容曝！網羨煞

北捷龍山寺站深夜驚魂！乘客全衝下車

過年習俗超多　大票轟「1陋習」：超級歧視

日女急找「這款台灣茶」　引萬人當柯南幫找茶

「白吉」過世！吉媽淚喊：今天要送走吉吉了　19萬粉絲心碎

月薪3、4萬一直出國玩　竹科工程師嘆可悲

買單踩雷「妳台灣人？」下一句讓她愣住

國道塞到尿急？大票推1物「不是紙尿布」

更多

最夯影音

更多
IU、李聖經、芙莉蓮女神齊聚！　Disney+「多元劇種」爽看整年

IU、李聖經、芙莉蓮女神齊聚！　Disney+「多元劇種」爽看整年
馬上開運！2026新北燈會超萌線條小狗現身，15米巨型主燈震撼開箱！

馬上開運！2026新北燈會超萌線條小狗現身，15米巨型主燈震撼開箱！

大樂透1.8億頭獎送出去了！　「1注獨得」獎落高雄小港區

大樂透1.8億頭獎送出去了！　「1注獨得」獎落高雄小港區

林依晨幫孩子存紅包！尪笑「比我有錢」　隋棠.吳中天14年後再合作：差一輪了

林依晨幫孩子存紅包！尪笑「比我有錢」　隋棠.吳中天14年後再合作：差一輪了

陳柏毓赴美前Live BP展球威飆152火球　林家正主動要求對決

陳柏毓赴美前Live BP展球威飆152火球　林家正主動要求對決

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面