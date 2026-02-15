王毅指「台灣有事」侵犯中國主權　林佳龍嗆謬論：台灣中國互不隸屬

▲外交部長林佳龍。（圖／記者黃克翔攝）



記者崔至雲／台北報導

中國外交部長王毅昨（14日）在德國出席慕尼黑安全會議時，對於日本首相高市早苗針對「台灣有事」的國會答詢，認為這是「直接侵犯中國領土主權」。對此，外交部長林佳龍今（15日）駁斥，認為這樣的言論是謬論，強調中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬。

王毅在演說後的問答環節中，針對亞太地區緊張情勢，指控日本「仍殘留對台灣進行侵略與殖民統治的野心，軍國主義的幽靈仍在徘徊」。他特別點名高市早苗日前表示「台灣有事」可能構成日本「存亡危機事態」，批評該說法「直接侵犯中國的領土主權，絕對無法接受」，並強調「我們當然不能同意，14億中國人民也無法接受」。

據此，林佳龍指出，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬；不論是從歷史事實、客觀現實，或是根據國際法，台灣的主權從不屬於中華人民共和國，只有台灣2,300萬人民有權決定台灣的前途；任何扭曲台灣主權地位的說法，都不會改變台海的現狀及國際公認的客觀事實。



林佳龍提到，王毅在上述會議中侈言「恪守《聯合國憲章》宗旨」，並將亞太地區近期的緊張情勢歸咎於他國。但事實上，中國近期在周邊進行軍事挑釁，多次公然違反《聯合國憲章》有關「不得使用武力或威脅使用武力」的原則，嚴重威脅區域和平穩定，干擾國際海、空交通及商貿往來，在在凸顯言行不一的霸權心態。



外交部呼籲北京當局尊重中華民國台灣存在的客觀事實，共同維護區域和平穩定，立即停止誤導國際視聽，不再無端挑釁；惟有務實理性正視透過與代表台灣人民的民選政府進行尊重與平等的對話，才能改善兩岸關係。



外交部也呼籲國際社會持續以實際行動支持民主台灣，同聲譴責中國一再片面改變現狀、透過脅迫與軍事等各種手段，恫嚇他國的蠻橫舉措。台灣將與民主夥伴團結一致，共同撐起「民主保護傘」，一起面對威權主義的挑戰，守護共同價值及以規則為基礎的國際秩序，偕力維護台海和平穩定與印太區域安全。