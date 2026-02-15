日本人用餐嚇到！來台「千萬不能說5字」　大票人共鳴：最強熱情

▲日本Coser來台用餐，被台灣阿嬤的熱情嚇到了。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



網搜小組／劉維榛報導

台人最強熱情！一名日本Coser驚訝直呼，只是讚美一句「這太好吃了」，沒想到瞬間觸發台灣阿嬤加菜模式，讓他笑稱千萬別亂稱讚。貼文曝光後笑翻大票網友，「下一句回話絕對是：我帶你去吃更好吃的」、「台灣人：你是不是還沒吃飽」；連駐日代表處也轉發直呼，這就台人表達愛意的方式。

原PO在X平台笑稱，他來台灣參加開拓動漫祭FF46，並分享銷魂的炸物美食照，特別對台人的熱情印象深刻，尤其千萬不能隨意對台灣人說的一句話是「這太好吃了！」因為可能只是簡單一句、一個笑容或眼神，能立刻激發對方「餵飽」的慾望，拼命要替他加菜。

有種餓叫阿嬤怕你餓 外國人來台秒懂



文章曝光後，引來大票台人笑稱，「台灣阿嬤聽到，眼睛直接放光」、「下一句回話絕對是：我帶你去吃更好吃的」、「好吃，就多吃一點，不用客氣，盡量吃！我模仿得像嗎」、「台灣人如何歡迎客人，總而言之帶他們去吃好吃的東西就對了」、「台灣人：你是不是還沒吃飽」、「千萬別讓台灣人知道你愛吃什麼，否則食物會源源不絕出現」。

對此，台北駐日經濟文化代表處也發文直呼，在台灣有句俗語，「有一種餓，叫阿嬤覺得你餓」，意思就是當你誇讚「好吃！」的時候，台灣阿嬤們會更賣力地餵你吃，這可是台灣熱情的象徵，是台灣人表達愛意的方式，因此要各國旅人們吃好吃滿，「所以請慢慢享用，盡情享受台灣美食吧！」