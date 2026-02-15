　
大陸 大陸焦點 特派現場

滿手盡戴黃金甲！　陸女子6克金飾做成拼貼美甲

▲用黃金墜飾分拆後拼貼而成的「黃金甲」，成為大陸近期美甲業新風潮。（圖／翻攝都市快報）

▲用黃金墜飾分拆後拼貼而成的「黃金甲」。（圖／翻攝都市快報，下同）

記者魏有德／綜合報導

春節前夕，大陸黃金市場出現將舊金飾拆解後鑲嵌於指甲的「黃金美甲」風潮。一名女子以6克多金飾製作造型，所用黃金市值近1萬元人民幣（約4.54萬元新台幣），另付1200元（人民幣，下同）手工費，將黃金飾品拆分拼貼成美甲上的造型。隨著年前需求增加，多家美甲店也透露。相關訂單與諮詢量明顯上升。

▲用黃金墜飾分拆後拼貼而成的「黃金甲」，成為大陸近期美甲業新風潮。（圖／翻攝都市快報）

《都市快報》報導，春節臨近，黃金消費熱度走高。「小克重」成了不少人過年的熱門選擇。從去（2025）年的手機黃金貼、紅包金鈔等的走紅，到今年輪到黃金美甲脫穎而出，成為年輕人追捧的新年新潮消費。

化名林悅的消費者在2026年春節前將6克多舊金飾加工成美甲，所用黃金市值約1萬元，手工費為1200元。她表示，金飾原為耳環與項鍊，平時較少佩戴，改為美甲後更具儀式感。

▲用黃金墜飾分拆後拼貼而成的「黃金甲」，成為大陸近期美甲業新風潮。（圖／翻攝都市快報）

從業4年的美甲師陳麗（化名）透露，近期接到多筆「黃金甲」訂單，有些款式製作時間得長達6小時，年前排單已滿。成都一間高端美甲店也向外界展示其相關成品，甚至有顧客攜帶價值4萬元的金飾加工，手工費則為1360元。

由於目前金價偏高，多數店家要求顧客自備金飾，再依款式難度收取加工與設計費，價格範圍約600至1500元。有美甲師指出，「黃金甲」製作方式其實與一般裝飾相似，關鍵在於固定牢固程度，維持時間最長約一個月，但掉了「不負責」。

還有多名美甲師強調，部分金飾需先至金店分拆後再加工，顧客常攜帶老廟黃金、中國黃金等品牌的耳飾或項鍊進行改造。

02/13 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

月台蓋板鬆動「觀光列車撞壞車體」　台鐵下令停用、加固

春節9天連假昨(14日)開跑，台鐵春節疏運首日(13日)一列觀光列車行經成功站時，撞擊鬆動的月台蓋板，導致車廂受損，該起事件也影響2列車延誤12分鐘，台鐵也下令全面檢討月台蓋板必要性。對此，台鐵公司表示，已責成各站加強檢查牢固月台蓋板，成功站停用相關設備。

小年夜返鄉「5省道路段」恐塞　國道客運最低42折

陸海警春節持續巡航釣魚台及南海島礁 艦內外掛春聯宣示主權

小年夜上午國道防7地雷路段　凌晨車流飆1.8倍

陸客春節「棄日轉韓」暴增44%　明洞塞爆

黃金美甲春節潮流舊金飾奢華造型手工

IU、李聖經、芙莉蓮女神齊聚！　Disney+「多元劇種」爽看整年

馬上開運！2026新北燈會超萌線條小狗現身，15米巨型主燈震撼開箱！

大樂透1.8億頭獎送出去了！　「1注獨得」獎落高雄小港區

林依晨幫孩子存紅包！尪笑「比我有錢」　隋棠.吳中天14年後再合作：差一輪了

陳柏毓赴美前Live BP展球威飆152火球　林家正主動要求對決

