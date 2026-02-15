滿手盡戴黃金甲！　陸女子6克金飾做成拼貼美甲

▲用黃金墜飾分拆後拼貼而成的「黃金甲」。（圖／翻攝都市快報，下同）

記者魏有德／綜合報導

春節前夕，大陸黃金市場出現將舊金飾拆解後鑲嵌於指甲的「黃金美甲」風潮。一名女子以6克多金飾製作造型，所用黃金市值近1萬元人民幣（約4.54萬元新台幣），另付1200元（人民幣，下同）手工費，將黃金飾品拆分拼貼成美甲上的造型。隨著年前需求增加，多家美甲店也透露。相關訂單與諮詢量明顯上升。

《都市快報》報導，春節臨近，黃金消費熱度走高。「小克重」成了不少人過年的熱門選擇。從去（2025）年的手機黃金貼、紅包金鈔等的走紅，到今年輪到黃金美甲脫穎而出，成為年輕人追捧的新年新潮消費。

化名林悅的消費者在2026年春節前將6克多舊金飾加工成美甲，所用黃金市值約1萬元，手工費為1200元。她表示，金飾原為耳環與項鍊，平時較少佩戴，改為美甲後更具儀式感。

從業4年的美甲師陳麗（化名）透露，近期接到多筆「黃金甲」訂單，有些款式製作時間得長達6小時，年前排單已滿。成都一間高端美甲店也向外界展示其相關成品，甚至有顧客攜帶價值4萬元的金飾加工，手工費則為1360元。

由於目前金價偏高，多數店家要求顧客自備金飾，再依款式難度收取加工與設計費，價格範圍約600至1500元。有美甲師指出，「黃金甲」製作方式其實與一般裝飾相似，關鍵在於固定牢固程度，維持時間最長約一個月，但掉了「不負責」。

還有多名美甲師強調，部分金飾需先至金店分拆後再加工，顧客常攜帶老廟黃金、中國黃金等品牌的耳飾或項鍊進行改造。