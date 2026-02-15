快訊／道頓堀3人遭砍！17歲男「胸部中刀」不治　20歲嫌落網

記者張方瑀／綜合報導

日本大阪3名17歲少年14日深夜在觀光勝地道頓堀遭人持刀砍刺，造成1死2傷的慘劇。案發後兇嫌隨即持刀逃離現場，大阪府警經過追查，於15日證實已將這名涉案男子抓獲歸案。

根據《產經新聞》與NHK報導，大阪府警南署在15日凌晨0時左右接獲多通報案，指稱中央區心齋橋筋一棟大樓的1樓「有人被刺傷」。

警方趕抵現場後發現，共有3名少年受傷，其中住在奈良縣田原本町的17歲少年鎌田隆之亮，因胸部等全身多處遭砍刺，送醫搶救後仍宣告不治。

▲大阪道頓堀。（圖／達志影像／美聯社）



另外2名傷者分別是居住在大阪八尾市與柏原市的17歲少年，兩人的上半身均有刀傷。據悉，其中一名少年傷勢嚴重，目前仍處於昏迷垂危狀態。

疑似熟人糾紛 20歲嫌犯步行逃逸落網

警方初步調查指出，行兇男子年約20多歲，與3名受害者彼此認識，疑似因熟人之間的糾紛才種下殺機。男子在作案後身穿黑色上衣，隨即持刀從現場步行逃離。

大阪府警隨即調閱周邊防犯監視器並展開搜查，於15日透過搜查關係人士證實，已成功確保該名男子的身分並將其逮捕，目前正依殺人罪嫌進一步調查詳細的作案經過。

「固力果」看板下傳慘叫 現場血跡斑斑

案發地點鄰近大阪主幹道「御堂筋」的道頓堀橋，距離著名的觀光地標「固力果看板」戎橋非常近，也是當地年輕人常聚集、通稱為「格力下」（グリ下）的區域。

目擊者回憶當時狀況仍心有餘悸，一名20多歲男性表示，他目睹受害者正在接受CPR，疑似嫌犯的人則飛快逃走，「當時周圍有很多人，現場陷入恐慌，一直傳出尖叫聲。」另一名從岡山縣前往旅遊的遊客也說，剛走出餐廳就聽到尖叫，回頭一看已有人倒在地上。

目前大樓入口到道頓堀橋周邊仍留有斷斷續續的血跡，案發當時一度造成觀光區騷動。警方正持續釐清男子行兇的確切動機。