大陸 大陸焦點 特派現場

2月底訪中　德總理梅爾茨：期待與中方密切高層交往

▲▼德國總理梅爾茨在慕尼黑會見大陸外交部長王毅。（圖／翻攝大陸外交部官網）

▲梅爾茨在慕尼黑會見王毅。（圖／翻攝大陸外交部官網，下同）

記者陳冠宇／綜合報導

德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）將於2月底首次訪問中國大陸，並將攜由30名高級經濟界代表組成的大型代表團同行。在此之前，梅爾茨14日在慕尼黑會見大陸外交部長王毅時表示，德方奉行一個中國政策，期待與中方密切高層交往，推進各領域合作。

德國媒體此前報導，梅爾茨定於2月24日至27日對中國大陸進行訪問，這將是他自去年上任以來首次訪中。隨行的企業代表團規模龐大，是自前總理梅克爾（Angela Merkel）時代以來最大的隨總理訪中團，多個達克斯企業掌門人都在其中。

在14日的會見中，王毅向梅爾茨表示，梅爾茨13日在慕尼黑安全會議開幕式上的講話，體現了德國和歐洲期待戰略自主、自立自強。中方支持德國為此發揮更大作用。

王毅稱，中國在國際舞台上提出的一切倡議，採取的一切行動，都是為維護以聯合國為核心的國際體系。盡管聯合國的權威和地位受到削弱，但其重要地位仍不可替代。在此大背景下，中德應展現大國擔當，為促進世界和平與發展作出新的貢獻，也期待德國成為中歐務實合作的推進器、中歐戰略關係的穩定錨。

▲▼德國總理梅爾茨在慕尼黑會見大陸外交部長王毅。（圖／翻攝大陸外交部官網）

王毅表示，中德共同利益多、優勢互補強，加強合作是基於兩國現實需求的戰略選擇。中國堅持高水準對外開放，將為德國企業投資興業提供巨大機遇。希望德方也為中國企業提供更加公平、公正的營商環境。中方願與德方一道，籌備好下階段高層交往，加強各領域務實合作，探討開展三方合作，推動中德全方位戰略夥伴關係邁上新水準。

梅爾茨表示，德方致力於維護基於規則的國際秩序，維護世界貿易組織地位和作用，這與中方關於全球治理的理念是一致的。德中共同堅持和踐行這些理念，有益於兩國，也利於世界。

據大陸外交部網站引述，梅爾茨指出，德中經貿關係緊密，雙方都是經濟全球化的受益者和支持者，應該抓住機遇，挖掘潛力，深化合作。德國一貫反對保護主義，倡導自由貿易，鼓勵德國企業加大對中投資合作。「德方奉行一個中國政策，期待同中方密切高層交往，推進各領域合作，推動德中關係取得更大發展。」

02/13 全台詐欺最新數據

相關新聞

中英外長會見　古柏：對台政策沒有也不會改變

中英外長會見　古柏：對台政策沒有也不會改變

大陸外交部長王毅13日在出席慕尼黑安全會議期間，會見英國外交大臣古柏（Yvette Cooper）。王毅表示，中英應該保持經常性交往，加強戰略協調與溝通；古柏則提到，英國在「台灣問題」上長期奉行自建交以來的政策，沒有也不會改變。

中德法外長首次舉行三方會晤　陸官媒：德法重申奉行一中政策

中德法外長首次舉行三方會晤　陸官媒：德法重申奉行一中政策

王毅與盧比歐會面：讓2026成為中美互相尊重共贏的一年

王毅與盧比歐會面：讓2026成為中美互相尊重共贏的一年

王毅出席2026年APEC首場高官會　

王毅出席2026年APEC首場高官會　

APEC資深官員會議廣州登場　為年底深圳峰會鋪路

APEC資深官員會議廣州登場　為年底深圳峰會鋪路

