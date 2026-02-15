陪伴高雄人40多年！非洲象阿里離世　壽山動物園：去天堂快樂散步吧

記者吳奕靖、戴若涵／高雄報導

高雄壽山動物園傳出令人不捨的消息！陪伴無數高雄市民成長的非洲象「阿里」，14日凌晨在園內安詳離世，享年52歲。消息傳出後讓不少高雄市民不捨，這頭見證園區近半世紀變遷的「永遠傳奇」，正式結束了牠在人間的任務，而牠先前曾參與拍攝影集《動物園》，不料，尚未上映阿里就離開了，令人鼻酸。

▲非洲象阿里離世，壽山動物園不捨發文。（圖／翻攝自壽山動物園臉書，下同）

壽山動物園PO文指出，阿里是在1978年從美國遠渡重洋來到高雄，40多年來見證了動物園的搬遷與改建，更串起祖孫三代的情感，是園內最耀眼的明星。14日凌晨，園方發現阿里已無生命跡象，目前已委請屏東科技大學獸醫院進行詳細檢查，以釐清確切原因。

壽山動物園表示，阿里生前也化身為專業「動物演員」，參與了即將播出的影集《動物園》拍攝。在保育員全程陪伴與專業評估下，阿里展現一貫的溫和與穩定，順利完成任務，留下了珍貴的影像禮物。除了溫柔的一面，阿里在保育員眼中也是個「調皮智多星」，不僅會在牆上創作「潑糞畫」讓保育員好氣又好笑，洗澡時還會噴水突襲，更會透過腳步聲與氣味辨識熟悉的家人。

照顧阿里的保育員林裕強感性回憶，阿里從最初的防備到後來完全接納、信任，這段陪伴過程是心中無比珍貴的回憶；另一位保育員王宥翔則形容，阿里心思細膩，聽見呼喚總會擺動長鼻回應。園方懷著沉痛心情感謝阿里一生對動物園的奉獻，並祝願這位「大家人」一路好走，去天堂快樂散步吧。