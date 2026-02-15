　
地方 地方焦點

新春泡湯好運到！花東「雙重抽」大獎　日本機票及汽車帶回家

記者王兆麟／花蓮報導

隨著農曆春節即將到來，正是全家出遊、開啟嶄新一年的起點。交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處誠摯邀請大家在冷颼颼的年節期間，前來花東享受最療癒的暖泉。無論是瑞穗的黃金湯泉，還是百年歷史的安通溫泉，都能為您的新年注入滿滿元氣，開啟幸福感爆棚的「湯」金新年！

▲「永續環島大富翁」活動熱鬧進行中。

為了讓旅客在寒冬春節體驗驚喜，縱管處主打的「花東出鏟的幸福」及「永續環島大富翁」兩項活動正同步熱鬧進行中，中獎機會翻倍不容錯過。民眾只要入住同時為上述兩項活動之合作旅宿，並符合活動條件，即可憑一筆消費同時參與兩項抽獎，獎項包含 Toyota Yaris Cross 汽車、東京來回機票、iPhone 17 Pro Max及花東住宿券等好禮。目前抽獎已進入最後倒數，泡湯兼試好運，讓您開春就當幸運兒！

▲▼「日日拾光」部落遊程。

開啟新的一年，最適合放慢步調，與土地建立深度的連結。縱管處特別推薦旗下品牌遊程「日日拾光」，以深入布農日常為核心，提供半日、一日及二日遊的精緻常態路線，讓旅人能在不趕行程的時光中尋回生活質感。旅程中，您將騎乘電輔車輕快駛入部落，由族人領路細說遷徙往事，並走進充滿生命力的『迪娜菜園』，認識油芒、小米等順應自然的傳統作物，最後在「嗡嗡私廚」的料理教室中，透過狩獵故事與特色「布農豆豆」品嚐，用五感細讀土地記憶。此遊程僅需8人即可成團，對於追求自在探索的獨旅者或小團體而言，是開啟新年、與部落族人交朋友的最佳選擇。

此外，縱管處也提前為春季旅遊預告，每年4至5月最受期待的生態盛事—「2026 鯉魚潭賞螢季-趣看火金姑」將於115年4月10日至5月2日在鯉魚潭展開。屆時將由專業志工團隊帶領進行生態導覽，並結合在地店家優惠與低碳賞螢專車，邀請大家在春暖花開之際，再次造訪縱谷感受螢火蟲飛舞的浪漫夜晚。

▲2026 鯉魚潭賞螢季-趣看火金姑。

縱管處處長許宗民表示，花東的溫泉與部落文化能帶給遊客最真摯的幸福感。歡迎大家把握春節假期，來到花東泡好湯、抽大獎，並規劃後續的部落與賞螢深度之旅。

更多活動詳情請至活動官網查詢。
「花東出鏟的幸福」活動網頁： https://eastoftwthanku.erv-nsa.gov.tw/

「永續環島大富翁」活動網頁： https://twhotspringtourfun.com/

日日拾光-【台灣花蓮｜布農食藝・玉里部落微旅｜2天1夜】https://www.easttaiwan.net/zh-tw/tour/187

日日拾光-【布農族飲食文化一日遊】
https://www.easttaiwan.net/zh-tw/tour/186

日日拾光-【布農族飲食文化半日遊】
https://www.easttaiwan.net/zh-tw/tour/185

 2026 鯉魚潭賞螢季-趣看火金姑
https://www.erv-nsa.gov.tw/zh-tw/event/calendardetail/7037
 

相關新聞

公路局消掃返鄉路無揚塵　助光復鄉親返鄉過年

公路局消掃返鄉路無揚塵　助光復鄉親返鄉過年

去年9月23日花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流事件造成嚴重災情，各工程單位正積極辦理各項復建工作，正逢春節連假將至，為考量光復返鄉民眾能與家人安心過好年，交通部公路局進行台9線鳳林至光復（228.5k~235.8k）及台11甲線光豐公路（0K~4K中正路）路面灑掃作業。

新春遇上情人節　落實安全性行為主動篩檢

新春遇上情人節　落實安全性行為主動篩檢

歐日車可能跟進美產車　施壓零關稅

歐日車可能跟進美產車　施壓零關稅

TOYOTA啟動「高層組織架構改組」

TOYOTA啟動「高層組織架構改組」

大陸極氪最新高階中大型休旅車亮相

大陸極氪最新高階中大型休旅車亮相

關鍵字：

新春泡湯好運到花東雙重抽大獎日本機票汽車過好年

