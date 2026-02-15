遭民眾哽咽喊「找回良心」　黃國昌：絕不走小綠路線

▲民眾黨主席黃國昌。（圖／記者湯興漢攝）



記者崔至雲／新北報導

已表態參選新北市長的民眾黨主席黃國昌趁著農曆春節假期到處掃街拜票，但14日遇到有民眾哽咽著拜託他「找回良心」、「找回以前的自己」，引發外界熱議。黃國昌今（15日）受訪時表示，自己從政以來始終堅持第三勢力路線，不管是過去在時代力量或現在的民眾黨，他都不可能走向小綠路線。

黃國昌14日到板橋花市拜票，一名戴著漁夫帽的男子對黃國昌說「好幾年前認識一個我很喜歡的老師，我找不到他，可不可以幫我找到，是時代力量那個」，黃國昌有些尷尬地回應「歡迎你，歡迎你，隨時到競選總部來找我」，男子又說「我希望你可以找回良心」。

對於該名男子對他說的話，黃國昌今受訪時表示，之前也有遇過這位民眾，昨天也很客氣的跟他講歡迎到競選總部坐坐，有機會可以好好的聊一聊。

黃國昌說，從過去到現在，希望堅持第三勢力的道路從來沒有改變過，或許有一些民眾黨支持者希望他們變成小綠，但他說得很清楚，不管是在時代力量還是現在的民眾黨「我絕對不會走小綠的路線」，如果因為他不走小綠的路線，讓某些人感覺到失望的話，那他也只能夠尊重。

黃國昌說，民進黨在2016年全面執政以後，背棄太多承諾，這些承諾最近這一兩年都是由民眾黨、國民黨爭取、幫大家完成的。以2018年當時時空背景，最大的事情是勞基法修惡砍掉勞工7天假，這次補5天假，也民眾黨跟在野黨、國民黨聯手支持才促成。

黃國昌說，個別民眾感受他都尊重，台灣應該是個可理性討論的空間。

